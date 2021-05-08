Какие подвиги совершала "Молодая Гвардия"? Как создавалась подпольная организация в немецком концлагере? В каких условиях совершался побег?

00:59​ Расскажите, как Ваш отец попал на Великую Отечественную войну?

07:00​ Мой отец – Курносов Василий Федорович – бывший узник 8-ми фашистских концлагерей! Из 3-х он совершил побеги.

10:49​ Эпизод, как мой отец, Курносов Василий Федорович, готовил покушение на маршала Гитлеровской Германии Германа Геринга.

13:13​ 1944 год. Диверсия пленных советских граждан, работников секретного авиационного завода, под Будапештом, Венгрия. Завод находился под землёй.

15:24​ Венгерское подполье. Новые диверсии, плен, побег.

16:10​ Список совершивших побег.

18:22​ Дарим Книгу!

19:00​ Что случилось с Курносовым Василием Федоровичем после побега?

28:06​ Что за секретный "Объект №10", который строил Ваш отец в начале войны?

31:34​ Как Ваш отец снова оказался в лагере? Что произошло, как его снова схватили?

33:05​ Стихи, написанные Курносовым Василием Федоровичем на фронте.

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