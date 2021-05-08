Диверсии русских военнопленных в глубоком тылу. Юрий Курносов
Какие подвиги совершала "Молодая Гвардия"? Как создавалась подпольная организация в немецком концлагере? В каких условиях совершался побег?
00:59 Расскажите, как Ваш отец попал на Великую Отечественную войну?
07:00 Мой отец – Курносов Василий Федорович – бывший узник 8-ми фашистских концлагерей! Из 3-х он совершил побеги.
10:49 Эпизод, как мой отец, Курносов Василий Федорович, готовил покушение на маршала Гитлеровской Германии Германа Геринга.
13:13 1944 год. Диверсия пленных советских граждан, работников секретного авиационного завода, под Будапештом, Венгрия. Завод находился под землёй.
15:24 Венгерское подполье. Новые диверсии, плен, побег.
16:10 Список совершивших побег.
18:22 Дарим Книгу!
19:00 Что случилось с Курносовым Василием Федоровичем после побега?
28:06 Что за секретный "Объект №10", который строил Ваш отец в начале войны?
31:34 Как Ваш отец снова оказался в лагере? Что произошло, как его снова схватили?
33:05 Стихи, написанные Курносовым Василием Федоровичем на фронте.
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