Великая Отечественная война была не только на полях сражений, но и в информационном пространстве. Советской журналистике пришлось столкнуться с мощнейшей пропагандистской машиной Третьего Рейха, которая в считанные годы сумела из немецких обывателей сделать ярых сторонников Гитлера, заставила их люто возненавидеть своих соседей - евреев, с которыми немцы мирно сосуществовали бок о бок сотни лет.

Позднее возглавляемое Геббельсом Министерство пропаганды Третьего Рейха без особого труда убедило французов, что сражаться бесполезно, гораздо выгоднее сложить оружие и есть круассаны на Монмартре. И вот немецкая машина пропаганды была, наконец, развернута в сторону СССР.

Сначала Геббельс тщательно обработал своих - мирное население Германии и немецких солдат. Были выпущено множество плакатов, расчеловечивающих русских людей, показывающих их в самом невыгодном свете. Выпускались фильмы, в которых население СССР представлялось в виде нищей, озлобленной массы, которая только и мечтает, чтобы скорее заполонить Германию и отнять у мирного бургера его сосиски и пиво.

После начала войны немецкая пропаганда начала действовать на множестве направлений. Выпускались плакаты и листовки для советских солдат, для жителей оккупированных и неоккупированных территорий, для женщин, для комиссаров и т.д.

Особое внимание Геббельс уделял различным народам СССР. Он, также как и Гитлер, понимал, что в случае с такой страной, как Советский Союз, максимально эффективным может стать старый принцип "разделяй и властвуй". И пропагандисты Третьего Рейха всячески старались вбить клин между советскими народами, внушить им враждебное отношение к русским.

Вот несколько плакатов, вполне демонстрирующих казуистические методики геббельсовской пропаганды.

Мчится тройка

Плакат: общественное достояние.

На этом плакате иронически обыгрывается знаменитый отрывок из поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души". Россия представлена в виде чугунной повозки, в которую запряжены пролетарии всех стран. Погоняет повозкой Сталин, использующий хлыст в виде НКВД. На повозке - огромная звезда Давида, в которую вписаны буквы "СССР".

Этот плакат использовался на оккупированных территориях, где немцы старались культивировать и поддерживать ненависть к большевизму и лично к Сталину.

В Германию за лучшим будущим!

Плакат: общественное достояние.

Один из самых популярных и тиражируемых немецкой машиной пропаганды плакат. Здесь нет громких политических заявлений, нет высмеивания или демонизации большевиков, Сталина или коммунизма. Плакат призывает жителей оккупированных территорий отправляться в Германию на заработки, став так называемыми "остарбайтерами". Улыбающиеся советские граждане с чемоданами идут в свое прекрасное будущее. Отработав в Германии за отличные деньги и превосходное содержание они получат профессию, которая пригодится им, когда они вернутся на родину. Прямо идиллия!

Трудитесь, народы Кавказа!

Плакат: общественное достояние.

А вот плакат для народов Кавказа. Большевистского ига больше нет, и симпатичный немецкий солдат дует в рожок, созывая всех на большой и по-кавказски гостеприимный пир, после которого все будут погружены в вагоны и отправлены в Германию делать патроны и автоматы.

Суровый выбор

Плакат: общественное достояние.

На этом плакате советскому солдату предлагается сдаться в плен ради будущей идиллической жизни. Домик с цветущим розовым кустом, играющий с козленком ребенок и красавица-жена с пышными формами, которая так нежно трогает его за усы - ну, что еще красноармейцу надо?

Кстати, убитый солдат получился у художника похожим на немецкого. Чтобы никто не ошибся, мастер кисти и краски нарисовал на каске красную звезду.

Хай крiпне дружба!

Плакат: общественное достояние.

Особое внимание немцы уделяли Украине. Украинцев старались убедить, что их братский народ - это не русский, а немецкий. Немцы на пропагандистских материалах представали в образе освободителей от большевистского гнета.

Большое внимание уделялось антипартизанской пропаганде. Партизан называли "бандитами Сталина", призывали матерей уберечь детей от ухода в лес, так как там "схоронилась Смерть".

Спасибо огромное, будем стараться!

Плакат: общественное достояние.

Прекрасный пример геббельсовской казуистики. "Освободители" сжигали деревни дотла, порой - вместе со всеми жителями. Но, при этом, "освобожденные" должны быть им благодарны и с веселыми лицами трудиться ради этих прекрасных, похожих друг на друга ребят с крепкими, как у бульдогов, затылками.

Товарищи, переходите, здесь папиросы и суп!

Плакат: общественное достояние.

Широко используемый геббельсовскими пропагандистами плакат-комикс, направленный на советских солдат. Бойцам предлагалось сдаваться в плен - здесь их ждали радостные улыбки немцев, отличные папиросы и вкусный горячий суп, причем в огромных мисках-кастрюлях. Да, одной такой мисочкой можно было наестся за все окопные голодные годы.

Вдохновившийся красноармеец кричит своим не сдавшимся товарищам: "Переходите! Немцы оказались классными парнями! Тут весело!".

Вот такие плакаты использовали гитлеровцы для борьбы с Советским Союзом. Следует сказать, на территории СССР эффективность немецкой пропаганды оказалась в разы меньшей, чем в других странах. Люди просто не верили "освободителям", смеялись над их листовками и ждали только одного - когда великий русский солдат даст отпор нацистской гадине.

И он дал.

Автор: Еще один блог о кино