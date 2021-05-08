7 немецких плакатов времен войны, показывающих, как хитро работала гитлеровская пропаганда
Великая Отечественная война была не только на полях сражений, но и в информационном пространстве. Советской журналистике пришлось столкнуться с мощнейшей пропагандистской машиной Третьего Рейха, которая в считанные годы сумела из немецких обывателей сделать ярых сторонников Гитлера, заставила их люто возненавидеть своих соседей - евреев, с которыми немцы мирно сосуществовали бок о бок сотни лет.
Позднее возглавляемое Геббельсом Министерство пропаганды Третьего Рейха без особого труда убедило французов, что сражаться бесполезно, гораздо выгоднее сложить оружие и есть круассаны на Монмартре. И вот немецкая машина пропаганды была, наконец, развернута в сторону СССР.
Сначала Геббельс тщательно обработал своих - мирное население Германии и немецких солдат. Были выпущено множество плакатов, расчеловечивающих русских людей, показывающих их в самом невыгодном свете. Выпускались фильмы, в которых население СССР представлялось в виде нищей, озлобленной массы, которая только и мечтает, чтобы скорее заполонить Германию и отнять у мирного бургера его сосиски и пиво.
После начала войны немецкая пропаганда начала действовать на множестве направлений. Выпускались плакаты и листовки для советских солдат, для жителей оккупированных и неоккупированных территорий, для женщин, для комиссаров и т.д.
Особое внимание Геббельс уделял различным народам СССР. Он, также как и Гитлер, понимал, что в случае с такой страной, как Советский Союз, максимально эффективным может стать старый принцип "разделяй и властвуй". И пропагандисты Третьего Рейха всячески старались вбить клин между советскими народами, внушить им враждебное отношение к русским.
Вот несколько плакатов, вполне демонстрирующих казуистические методики геббельсовской пропаганды.
Мчится тройка
На этом плакате иронически обыгрывается знаменитый отрывок из поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души". Россия представлена в виде чугунной повозки, в которую запряжены пролетарии всех стран. Погоняет повозкой Сталин, использующий хлыст в виде НКВД. На повозке - огромная звезда Давида, в которую вписаны буквы "СССР".
Этот плакат использовался на оккупированных территориях, где немцы старались культивировать и поддерживать ненависть к большевизму и лично к Сталину.
В Германию за лучшим будущим!
Один из самых популярных и тиражируемых немецкой машиной пропаганды плакат. Здесь нет громких политических заявлений, нет высмеивания или демонизации большевиков, Сталина или коммунизма. Плакат призывает жителей оккупированных территорий отправляться в Германию на заработки, став так называемыми "остарбайтерами". Улыбающиеся советские граждане с чемоданами идут в свое прекрасное будущее. Отработав в Германии за отличные деньги и превосходное содержание они получат профессию, которая пригодится им, когда они вернутся на родину. Прямо идиллия!
Трудитесь, народы Кавказа!
А вот плакат для народов Кавказа. Большевистского ига больше нет, и симпатичный немецкий солдат дует в рожок, созывая всех на большой и по-кавказски гостеприимный пир, после которого все будут погружены в вагоны и отправлены в Германию делать патроны и автоматы.
Суровый выбор
На этом плакате советскому солдату предлагается сдаться в плен ради будущей идиллической жизни. Домик с цветущим розовым кустом, играющий с козленком ребенок и красавица-жена с пышными формами, которая так нежно трогает его за усы - ну, что еще красноармейцу надо?
Кстати, убитый солдат получился у художника похожим на немецкого. Чтобы никто не ошибся, мастер кисти и краски нарисовал на каске красную звезду.
Хай крiпне дружба!
Особое внимание немцы уделяли Украине. Украинцев старались убедить, что их братский народ - это не русский, а немецкий. Немцы на пропагандистских материалах представали в образе освободителей от большевистского гнета.
Большое внимание уделялось антипартизанской пропаганде. Партизан называли "бандитами Сталина", призывали матерей уберечь детей от ухода в лес, так как там "схоронилась Смерть".
Спасибо огромное, будем стараться!
Прекрасный пример геббельсовской казуистики. "Освободители" сжигали деревни дотла, порой - вместе со всеми жителями. Но, при этом, "освобожденные" должны быть им благодарны и с веселыми лицами трудиться ради этих прекрасных, похожих друг на друга ребят с крепкими, как у бульдогов, затылками.
Товарищи, переходите, здесь папиросы и суп!
Широко используемый геббельсовскими пропагандистами плакат-комикс, направленный на советских солдат. Бойцам предлагалось сдаваться в плен - здесь их ждали радостные улыбки немцев, отличные папиросы и вкусный горячий суп, причем в огромных мисках-кастрюлях. Да, одной такой мисочкой можно было наестся за все окопные голодные годы.
Вдохновившийся красноармеец кричит своим не сдавшимся товарищам: "Переходите! Немцы оказались классными парнями! Тут весело!".
Вот такие плакаты использовали гитлеровцы для борьбы с Советским Союзом. Следует сказать, на территории СССР эффективность немецкой пропаганды оказалась в разы меньшей, чем в других странах. Люди просто не верили "освободителям", смеялись над их листовками и ждали только одного - когда великий русский солдат даст отпор нацистской гадине.
И он дал.
Автор: Еще один блог о кино
Прямые аналогии с нашими днями видите? Ровно те же самые заманухи рассказывают, только теперь при помощи Фейсбука и Твиттера: “Сталин людоед” – “Путинслил”, “мы едем в Германию работать” – “безвиз”, “бандиты партизаны” – “бандиты из Донбасса” и все так же обещают “освободить” и т.д. и т.п. Методы те же, цели те же. Вопрос: а что изменилось на Западе со времен Гитлера? А Геббельсовская пропаганда точно его? А то, может быть, подсказал кто из тени? Тот, кто сейчас другим такие же сценарии под копирку пишет?
Другое дело, что “свободолюбивых” демонстрантов по нашей Родине сегодня в разы больше, чем тогда. А может быть, НКВД на них сегодня уже нет…
Вот и выходит, что информационная война против Русского Народа никогда не прекращалась. Здесь главное оружие – ложь, порождение сионизма от библейского проекта владения миром.
Эпидемия лжи идет в наступление на Украине.
Ах, это гебельсовская пропаганда убедила французов сложить оружие. А то они собирались и государство хотело воевать, но пропаганда помешала: только собрались сражаться, а тут пропаганда. А так бы они задали жару немцам.
Немцы были добрыми и здравомыслящими, это пропаганда виновата. Да их многие столетия дрессировали, чтобы вывести народ с нужными свойствами.
Это новодел из современных реалий под соусом ретро-стиля. Вы все сейчас обсуждаете работы художника Игоря Переклиты из серии “Убей коммуно-фашиста”, выставлявшиеся в 2010 году в Киеве. https://frallik.livejournal.com/778653.html
Самое время задуматься об уровне современной отечественной пропаганды, которая подсовывает фейковые материалы. Вспомнить хотя бы многочисленные “ошибки” на плакатах посвященных Девятому мая с оккупантской символикой, техникой, оружием…
Если что и попало в статью из современного (предположительно 1 плакат), оно не дает оснований выстраивать на этом факте целую теорию “Самое время задуматься об уровне современной отечественной пропаганды”. А вот внутреннее негативное отношение к окружающей действительности – это, да, веское основание искать поводы, за что не любить свое государство. А причина такого негативизма всегда одна – эгоцентричность. Когда “я”, “хочу” и “мое” – это основные стимулы. Тогда и страна отстой, и президент не хорош, и жена предатель, и дети дураки.
Зашибись! Называем статью “Семь немецких плакатов времён войны”, вставляем в нее современное творчество украинских товарищей, а когда указывают на явный подлог начинаем рассуждения про “негативное отношение к окружающей действительности”, попутно вспоминая президента и страну.
Любая пропаганда действенна только если в ней есть частица правды.