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Залезть на все горы, вулканы и полюса. Альпинист Виктор Бобок

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Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/interview_bobok.mp3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ee1UqwMG18o
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