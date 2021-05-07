Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.23
1904. Всеволод Фёдорович Руднев, командир крейсера «Варяг»
1910-е. Инженеры-судостроители И.Г.Бубнов и А.Н.Крылов с преподавателями Морской академии
1903. Продажа крестьянских кустарных изделий на Рождественском благотворительном базаре
1903. Дети князя Л. М. Кочубея Евгений и Наталья в детской комнате особняка
1914. Бани братьев Егоровых. Ванная и душевые установки
1900-е. Центральные бани Е.С. Егорова
1904. Мраморный дворец. Личные покои великого князя К. К. Романова. Угловая гостиная
1906. Молебен в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга
1906. Семья члена Товарищества по борьбе с жилищной нуждой в комнате нового дома
1900-е. Здание Еврейской общины
1913. Литейный проспект
1901. Броненосец «Император Александр III» после спуска на воду. 21 июля
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Эскадра броненосца «Император Павел» на Неве в день спуска на воду. 25 августа
1913. Вход в Петровскую гавань. Кронштадт
1913. Стенка средней гавани с крейсером «Богатырь». Кронштадт
1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля"
1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля (вариант)