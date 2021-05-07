Главная » История, Творчество

Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.23

92 0

1904. В.Ф.Руднев, команир крейсера «Варяг»
1904. Всеволод Фёдорович Руднев, командир крейсера «Варяг»

1910-е. Инженеры-судостроители И.Г.Бубнов и А.Н.Крылов с преподавателями Морской академии
1910-е. Инженеры-судостроители И.Г.Бубнов и А.Н.Крылов с преподавателями Морской академии

1903. Продажа крестьянских кустарных изделий на Рождественском благотворительном базаре
1903. Продажа крестьянских кустарных изделий на Рождественском благотворительном базаре

1903. Дети князя Л. М. Кочубея Евгений и Наталья в детской комнате особняка
1903. Дети князя Л. М. Кочубея Евгений и Наталья в детской комнате особняка

1914. Бани братьев Егоровых. Ванная и душевые установки
1914. Бани братьев Егоровых. Ванная и душевые установки

1900-е. Центральные бани Е.С. Егорова
1900-е. Центральные бани Е.С. Егорова

1904. Мраморный дворец. Личные покои великого князя К. К. Романова. Угловая гостиная
1904. Мраморный дворец. Личные покои великого князя К. К. Романова. Угловая гостиная

1906. Молебен в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга
1906. Молебен в зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга

1906. Семья члена Товарищества по борьбе с жилищной нуждой в комнате нового дома
1906. Семья члена Товарищества по борьбе с жилищной нуждой в комнате нового дома

1900-е. Здание Еврейской общины
1900-е. Здание Еврейской общины

1913. Литейный проспект
1913. Литейный проспект

1901. Броненосец «Император Александр III» после спуска на воду. 21 июля
1901. Броненосец «Император Александр III» после спуска на воду. 21 июля

1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа

1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа

1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа
1907. Спуск на воду броненосца «Император Павел I». 25 августа

1907. Эскадра броненосца «Император Павел» на Неве в день спуска на воду. 25 августа
1907. Эскадра броненосца «Император Павел» на Неве в день спуска на воду. 25 августа

1913. Вход в Петровскую гавань. Кронштадт
1913. Вход в Петровскую гавань. Кронштадт

1913. Стенка средней гавани с крейсером «Богатырь». Кронштадт
1913. Стенка средней гавани с крейсером «Богатырь». Кронштадт

1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля
1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля"

1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля (вариант)
1914. Открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Кронштадт. 1 июля (вариант)

Источник: https://humus.livejournal.com/7750806.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Санкт-Петербург.Часть 111
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
Фотографии довоенного Ленинграда 1931 года в цвете
Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.19
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
Фальсификация большинства памятников Санкт Петербурга.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
Откуда город? Часть 5

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru