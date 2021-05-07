Лишь трезвая Россия вновь станет великой! Владимир Георгиевич Жданов
Лишь трезвая Россия вновь станет великой! Интервью с лауреатом Гран-При Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»-2011, соучредителем проекта «Общее Дело» активным борцом за трезвость и сохранение нации Владимиром Георгиевичем Ждановым, который противостоит идеологической и алкогольной диверсии, направленной на духовное и генетическое уничтожение российских народов.
Тайминг:
3:59 Как Бог поверял Владимира Жданова на целеустремленность и искренность?
6:56 «Чёрная метка»: работа зарубежных спецслужб по «спасению россиян от отрезвления»
9:24 Как поднималось трезвенническое движение в Советском Союзе? Пункт номер один в списке АНТИЕЛЬЦИНСКИХ организаций.
16:11 «Антинаркотическая» пропаганда в РФ – это реклама наркотиков! Почему работа наркодиспансеров не эффективна?
22:37 «Бог свёл нас!»Удивительная история знакомства с Владимиром Ждановым.
24:12 Награждение за отрезвление нации.
27:26 История обрушения продаж алкоголя в РФ на 20% за 2 месяца. Запрет трезвеннического проекта «Общее Дело» на Первом телеканале.
29:54 Идеологическая диверсия в киноиндустрии. Алкогольный продакт-плейсмент:
взятки за рекламу алкоголя в российском кино.
34:21 В чем залог возрождения величия России?
36:04 Розыгрыш книги с автографами В.Г.Жданова, А.Е.Усанина.
37:40 Сокровищница доброго искусства «На Благо Мира».
Профессор Владимир Георгиевич Жданов:
Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»
Сайты:
общее-дело.рф
sbnt.ru