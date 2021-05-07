Лишь трезвая Россия вновь станет великой! Интервью с лауреатом Гран-При Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»-2011, соучредителем проекта «Общее Дело» активным борцом за трезвость и сохранение нации Владимиром Георгиевичем Ждановым, который противостоит идеологической и алкогольной диверсии, направленной на духовное и генетическое уничтожение российских народов.

Тайминг:

3:59​ Как Бог поверял Владимира Жданова на целеустремленность и искренность?

6:56​ «Чёрная метка»: работа зарубежных спецслужб по «спасению россиян от отрезвления»

9:24​ Как поднималось трезвенническое движение в Советском Союзе? Пункт номер один в списке АНТИЕЛЬЦИНСКИХ организаций.

16:11​ «Антинаркотическая» пропаганда в РФ – это реклама наркотиков! Почему работа наркодиспансеров не эффективна?

22:37​ «Бог свёл нас!»Удивительная история знакомства с Владимиром Ждановым.

24:12​ Награждение за отрезвление нации.

27:26​ История обрушения продаж алкоголя в РФ на 20% за 2 месяца. Запрет трезвеннического проекта «Общее Дело» на Первом телеканале.

29:54​ Идеологическая диверсия в киноиндустрии. Алкогольный продакт-плейсмент:

взятки за рекламу алкоголя в российском кино.

34:21​ В чем залог возрождения величия России?

36:04​ Розыгрыш книги с автографами В.Г.Жданова, А.Е.Усанина.

37:40​ Сокровищница доброго искусства «На Благо Мира».

Профессор Владимир Георгиевич Жданов:

Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»

Сайты:

общее-дело.рф

sbnt.ru