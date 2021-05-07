Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Лишь трезвая Россия вновь станет великой! Владимир Георгиевич Жданов

70 0

Лишь трезвая Россия вновь станет великой! Интервью с лауреатом Гран-При Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»-2011, соучредителем проекта «Общее Дело» активным борцом за трезвость и сохранение нации Владимиром Георгиевичем Ждановым,  который противостоит идеологической и алкогольной диверсии, направленной на духовное и генетическое уничтожение российских народов.

Тайминг:
3:59​ Как Бог поверял Владимира Жданова на целеустремленность и искренность?
6:56​ «Чёрная метка»: работа зарубежных спецслужб по «спасению россиян от отрезвления»
9:24​ Как поднималось трезвенническое движение в Советском Союзе? Пункт номер один в списке АНТИЕЛЬЦИНСКИХ организаций.
16:11​ «Антинаркотическая» пропаганда в РФ – это реклама наркотиков! Почему работа наркодиспансеров не эффективна?
22:37​ «Бог свёл нас!»Удивительная история знакомства с Владимиром Ждановым.
24:12​ Награждение за отрезвление нации.
27:26​ История обрушения продаж алкоголя в РФ на 20% за 2 месяца. Запрет трезвеннического проекта «Общее Дело» на Первом телеканале.
29:54​ Идеологическая диверсия в киноиндустрии. Алкогольный продакт-плейсмент:
взятки за рекламу алкоголя в российском кино.
34:21​ В чем залог возрождения величия России?
36:04​ Розыгрыш книги с автографами В.Г.Жданова, А.Е.Усанина.
37:40​ Сокровищница доброго искусства «На Благо Мира».

Профессор Владимир Георгиевич Жданов:
Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»

Сайты:
общее-дело.рф
sbnt.ru  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DOWNkMaaC5A
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Выбор меж Славой Великой и гибелью невозвратной...
Феномен Юрия Горного
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, мир и стабильность на планете гарантированы
И до Гитлера, и после цель фашистов Запада - уничтожить Россию
Противостояние путинской России
Директор НИИ статистики Госкомстата России Василий Симчера уволился со словами: «Надоело врать!»
Михаил Делягин: Актуальные уроки 1917 года

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru