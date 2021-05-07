Брежневская партия. Евгений Спицын
Как создавалась книга "Брежневская партия"? Откуда был взят такой редкий исторический материал? Какие параллели между тем временем и настоящим?
00:49 Евгений Юрьевич, буквально на днях в издательстве "Концептуал" вышла ваша новая книга "Брежневская Партия". Как шла работа над этим восьмисот страничным томом?
06:34 Исторических монографий такого плана практически нет.
10:41 Дарим Книгу!
11:14 На какой круг читателей ориентирована ваша новая книга?
20:11 Где же Вы нашли такой уникальный материал? Вам предоставили доступ к каким-то засекреченным документам?
23:00 Какая книга из серии "Советская Держава" далась Вам легче всего?
27:27 Есть утверждение, что любая книга выходит в то время, для которого была написана. Брежневская партия посвящена долгому периоду нашей страны. Периоду плато. Как художник, как историк, Вы замечаете параллели между тем временем и настоящим?
38:33 Какой момент в книге "Брежневская Партия" вы считаете вашим удачным, сильным моментом?