Как создавалась книга "Брежневская партия"? Откуда был взят такой редкий исторический материал? Какие параллели между тем временем и настоящим?

00:49​ Евгений Юрьевич, буквально на днях в издательстве "Концептуал" вышла ваша новая книга "Брежневская Партия". Как шла работа над этим восьмисот страничным томом?

06:34​ Исторических монографий такого плана практически нет.

10:41​ Дарим Книгу!

11:14​ На какой круг читателей ориентирована ваша новая книга?

20:11​ Где же Вы нашли такой уникальный материал? Вам предоставили доступ к каким-то засекреченным документам?

23:00​ Какая книга из серии "Советская Держава" далась Вам легче всего?

27:27​ Есть утверждение, что любая книга выходит в то время, для которого была написана. Брежневская партия посвящена долгому периоду нашей страны. Периоду плато. Как художник, как историк, Вы замечаете параллели между тем временем и настоящим?

38:33​ Какой момент в книге "Брежневская Партия" вы считаете вашим удачным, сильным моментом?