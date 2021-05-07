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Брежневская партия. Евгений Спицын

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Как создавалась книга "Брежневская партия"? Откуда был взят такой редкий исторический материал? Какие параллели между тем временем и настоящим?

00:49​ Евгений Юрьевич, буквально на днях в издательстве "Концептуал" вышла ваша новая книга "Брежневская Партия". Как шла работа над этим восьмисот страничным томом?
06:34​ Исторических монографий такого плана практически нет.
10:41​ Дарим Книгу!
11:14​ На какой круг читателей ориентирована ваша новая книга?
20:11​ Где же Вы нашли такой уникальный материал? Вам предоставили доступ к каким-то засекреченным документам?
23:00​ Какая книга из серии "Советская Держава" далась Вам легче всего?
27:27​ Есть утверждение, что любая книга выходит в то время, для которого была написана. Брежневская партия посвящена долгому периоду нашей страны. Периоду плато. Как художник, как историк, Вы замечаете параллели между тем временем и настоящим?
38:33​ Какой момент в книге "Брежневская Партия" вы считаете вашим удачным, сильным моментом?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CR2bnViJDOo
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