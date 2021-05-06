Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.22
1903. Невский проспект у Гостиного двора
1901. Приезд императорской четы на службу в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга
1903. Подводная лодка «Дельфин»
1905. Каток у Смольного института
1905. Конки, доставляющие прибывших с Дальнего Востока раненных в Николаевский военный госпиталь
1905. Невский проспект у Городской думы
1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый». Показания дает адмирал З.П.Рождественский
1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый».
1906. Рабочие Балтийского завода собирают на воде сало для смазки, оставшиеся после спуска корпуса корабля
1906. У Таврического дворца после роспуска Государственной думы
1907. Группа участников обороны Порт-Артура во время процесса над генералом А.М.Стесселем в доме Собрания армии и флота
1907. Знамя 147-го Самарского Пехотого полка, бывшее в бою под Мукденом
1908. Омнибус на Невском проспекте
1909. Неудачный подъем воздушного шара «Генерал Ванновский» с четырьмя пассажирами
1911. Храм Спас-на-водах
1913. Интерьер Морского собора в Кронштадте
1913. Курсанты водолазной школы на практических занятиях в бассейне. Кронштадт
1913. Церемония освящения Морского Никольского собора. Июнь
1914. Иван Константинович Григорович, последний морской министр Российской империи