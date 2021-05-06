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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.22

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1903. Невский проспект у Гостиного двора
1903. Невский проспект у Гостиного двора

1901. Невский проспект
1901. Невский проспект

1901. Приезд императорской четы на службу в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга
1901. Приезд императорской четы на службу в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга

1903. Подводная лодка «Дельфин»
1903. Подводная лодка «Дельфин»

Ice Skating in the Garden
1905. Каток у Смольного института

1905. Конки, доставляющие прибывших с Дальнего Востока раненных в Николаевский военный госпиталь
1905. Конки, доставляющие прибывших с Дальнего Востока раненных в Николаевский военный госпиталь

1905. Невский проспект у Городской думы
1905. Невский проспект у Городской думы

1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый». Показания дает адмирал З.П.Рождественский
1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый». Показания дает адмирал З.П.Рождественский

1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый». Показания дает адмирал З.П.Рождественский
1906. Заседание военно-морского смуда по делу о сдаче японцам миноносца «Бедовый».

1906. Рабочие Балтийского завода собирают на воде сало для смазки, оставшиеся после спуска корпуса корабля
1906. Рабочие Балтийского завода собирают на воде сало для смазки, оставшиеся после спуска корпуса корабля

1906. У Таврического дворца после роспуска Государственной думы
1906. У Таврического дворца после роспуска Государственной думы

1907. Группа участников обороны Порт-Артура во время процесса над генералом А.М.Стесселем в доме Собрания армии и флота
1907. Группа участников обороны Порт-Артура во время процесса над генералом А.М.Стесселем в доме Собрания армии и флота

1907. Знамя 147-го Самарского Пехотого полка, бывшее в бою под Мукденом
1907. Знамя 147-го Самарского Пехотого полка, бывшее в бою под Мукденом

1908. Омнибус на Невском проспекте
1908. Омнибус на Невском проспекте

1909. Неудачный подъем воздушного шара «Генерал Ванновский» с четырьмя пассажирами
1909. Неудачный подъем воздушного шара «Генерал Ванновский» с четырьмя пассажирами

1911. Храм Спас-на-водах
1911. Храм Спас-на-водах

1913. Интерьер Морского собора в Кронштадте
1913. Интерьер Морского собора в Кронштадте

1913. Курсанты водолазной школы на практических занятиях в бассейне. Кронштадт
1913. Курсанты водолазной школы на практических занятиях в бассейне. Кронштадт

1913. Церемония освящения Морского Никольского собора. Июнь
1913. Церемония освящения Морского Никольского собора. Июнь

1914. Иван Константинович Григорович, последний морской министр Российской империи
1914. Иван Константинович Григорович, последний морской министр Российской империи

Источник: https://humus.livejournal.com/7748978.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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