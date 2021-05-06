Орден Отечественная война. Награды Великой Победы.

История создания ордена берет свое начало в апреле 1942 года, когда Иосиф Сталин поручил генералу Хрулеву, разработать проект награды для воинов, отличившихся в боях с гитлеровцами. Над проектом знака работали художники С.И. Дмитриев и А.И. Кузнецов. Изначально орден должен был носить название «За военную доблесть», но впоследствии при утверждении пробных экземпляров решено было дать название «Отечественная война».

В мае 1942 года орден был учрежден со степенями – первой и второй, высшей из которых является первая.

Статус предполагал награждение военнослужащих всех родов войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов. Награждение производилось за храбрость, стойкость и мужество граждан, проявивших их в ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками.

Награжденными были и те военнослужащие, которые каким-либо образом способствовали успешному проведению боевых операций.

Для каждой степени в статусе присутствует подробное, детальное описание подвига, за который награждали орденом «Отечественная война».

Основой знака является пятиконечная звезда. На нее наложена красная пятиконечная звезда, лучи которой имеют слегка выпуклую форму. На ее середину помещен круглый щиток, края которого окаймлены выпуклым пояском, окрашенным в белый цвет. На пояске нанесена надпись «Отечественная война». Середина щитка покрыта красной эмалью. На нем размещены золотые серп и молот. Красная звезда накрывает собой скрещенные винтовку и шашку.

Материал, из которого изготавливался знак ордена «Отечественная война» первой степени – золото и серебро, второй степени – из серебра. Серп и молот на знаках обеих степеней выполнены из золота.

Для крепления к одежде был предусмотрен нарезной штифт с гайкой, закрепленный на оборотной стороне знака.

Ордену соответствует шелковая, муаровая лента бордового цвета. На ленту нанесены полоски красного цвета. Для первой степени – одна полоска посередине, а для второй степени – две полоски по краям ленты.

Ношение знака первой степени предусмотрено после ордена «Александра Невского» на правой стороне груди. Кавалеры двух степеней носят их также справа, но в порядке старшинства степеней.

Первое награждение орденом «Отечественная война» состоялось в июне 1942 года. Его получили бойцы артиллерийского дивизиона под командованием капитана И.И. Криклия за нанесение немцам в ходе двухдневных боев серьезного урона в технике. Они уничтожили свыше тридцати немецких танков.

Всего в годы войны было произведено награждений: первой степени – 324 тысячи граждан, второй – около 1 миллиона.

Эта награда начала изготавливаться в 1942 году, когда Ленинград был окружен кольцом блокады, большинство специалистов работало на Краснокамском монетном дворе в эвакуации, Московский монетный двор на тот момент только что открылся. В таких тяжелых условиях и делали этот первый орден Великой Отечественной войны. В июне 1943 года изменился способ крепления – из подвесного он стал винтовым.

В истории награждений есть случаи, когда награду получали целые воинские части, соединения, военные училища, оборонные предприятия и даже города. Кроме того, среди награжденных достаточно много иностранцев. В основном это солдаты и офицеры войска Польского, чехословацкого корпуса, французы – летчики авиаполка «Нормандия – Неман», британские моряки. Есть среди награжденных и один американец – Аверелл Гарриман, бывший с 1943 по 1946 годы послом США в СССР.

В 1947 году награждения были официально прекращены. Но были случаи, когда орден периодически возрождали. Так случилось в шестидесятые годы прошлого года, когда его получили иностранные граждане, оказывавшие помощь советским военнопленным, и многие из бывших советских военнопленных, партизан и подпольщиков. В 1985 году орден «Отечественная война» был возрожден как памятная награда для ветеранов войны по случаю сорокалетия Победы над гитлеровской Германией. Конструкция орденов 1985 года существенно отличалась от «военной», а золото было заменено на позолоту.

Всего же к 1991 году было вручено: первой степени – 2 миллионам 398 тысячам 322 гражданам, второй степени – 6 миллионам 688 тысячам 497 людям.

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