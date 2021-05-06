50 тысяч человек из 53 стран приняли участие в опросе Latana с 1 месяца этого года по апрель. Заказчиком выступает фонд «Альянс демократий».

Большинство респондентов отметили, что пагубно на развитие демократии влияют экономическое неравенство и IT-компании. Так, наибольшую угрозу представляет США, так как именно там процветает технологический бизнес, а также экономика Вашингтона создает массу трудностей для демократии не только внутри государства, но и за рубежом, так как в американском обществе кто-то наращивает финансы, а кто-то, наоборот, теряет, поэтому возникает жесткое классовое разделение. Подобное мнение выразили 44% опрошенных.

Для 81% респондентов очень важны демократические устои. Однако не все жители демократических стран заявили, что живут в такой стране. Например, в Венгрии только 31 % опрошенных считают, что живут в демократической стране. Аналогичный процент в Нигерии, Иране, Польше и Венесуэле.

Интересно, что Китай и Россию обошли стороной: мало респондентов, кто считает, что эти страны угрожают демократии.

Вот так и выходит, что те, кто больше всех кричат о свободе, равенстве, оказались на дне рейтинга. Конечно, ведь важны не только яркие лозунги, но и реальные действия, которые бы показали демократичность США.