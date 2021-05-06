1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936. Вып.3
01. Рабочий-мигрант отдыхает на обочине дороги, округ Хэнкок, штат Миссисипи
02. Пожилая жительница лагеря мигрантов. Бейкерсфилд, Калифорния
03. Лагерь мигрантов-изготовителей плетенных стульев возле Паради, штат Луизиана,
04. Женщина из лагеря для мигрантов
05. Женщина-мигрантка из лагеря сборщиков хлопка недалеко от Экстера, Калифорния
06. Дети рабочего-мигранта из Оклахомы в трудовом лагере в Калифорнии
07. Рабочий-мигрант из Оклахомы меняет шину на калифорнийском шоссе
08. Ребенок мигранта в лагере возле Сакраменто в долине Сан-Хоакин, Калифорния
09. Мигранты-сборщики гороха разбили лагерь в Калифорнии
10. Лагерь мигрантов-сборщиков фруктов из Калифорнии в долине Якима
11. Женский туалет в лагере мигрантов
12. Жилье сборщиков хлопка возле Коркорана
13. Единственный дом для пострадавшей от депрессии семьи из девяти человек из Айовы
14. Беженцы из-за засухи из Абилина, штат Техас,теперь собирают урожай в Калифорнии в качестве рабочих-мигрантов
15. Жена и дитя издольщика, округ Уокер, Алабама
16. Дети смотрят из окна домика на ферме Эрла Поли недалеко от Смитленда, штат Айова
17. Пожилой мужчина спит на крыльце ветхого дома недалеко от Вашингтона
18. Рабочие-овощеводы, мигранты в ожидании зарплаты после работы
19. Семья, больная туберкулезом. Округ Олбани, Нью-Йорк
20. Фермер в шляпе