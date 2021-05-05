Сага о РОСАТОМе – История Империи v.0 | Геоэнергетика Инфо. Борис Марцинкевич
Сага о РОСАТОМе – История Империи v.0 | Геоэнергетика Инфо. Борис Марцинкевич
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокращённое название — Госкорпорация «Росатом») — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.
Госкорпорация является одним из лидеров мировой атомной промышленности, занимает второе место в мире по запасам урана и пятое по объёму добычи, четвёртое место в мире по производству атомной энергии, контролирует 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 16,3 % рынка ядерного топлива.