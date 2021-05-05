Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Радио Аврора 05.05.2021

46 0

ЕС ищет методы, чтобы уничтожить Путина

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что Вам запомнилось в эту прошедшую праздничную неделю?

Мне более всего запомнился очередной выпуск классического анекдота. Когда товарищи из Европейского союза резко возмутились – “А нас за что?”. Помните, когда министр иностранных дел Европейского союза Боррель заявил, что считает не приемлемыми ограничения введенные Российской Федерацией против нескольких служащих Европейского союза. А то что эти ограничения введены в ответ на меры Европейского союза, причём приняты откровенно безосновательно, это он естественно оставил за кадром. Ну, на всякий случай напомню как этот анекдот выглядит, благо он короткий.
– Кум, пойдём москалей бить!
– А если они нас побьют?
– А нас за что?
Вот это очень наглядная иллюстрация.

Ну и кроме того, конечно же обратил внимание на старую традицию первомайских драк между демонстрантами и полицией во многих странах мира. Причём, жёсткость разгона демонстраций такая, какой у нас, по моему, даже и в царские времена не бывало. Вообще, считается что праздник как раз и возник в память о разгоне рабочей демонстрации за восьми часовой рабочий день четвёртого мая тысячу восемьсот восемьдесят шестого года в Чикаго. Хотя, на самом деле традиция демонстраций за восьми часовой рабочий день гораздо более давняя.

Первая такая демонстрация это было в Австралии двадцать первого апреля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года, то есть достаточно давно, но действительно международным этот праздник стал именно после того, как полиция разогнала аналогичную демонстрацию в Чикаго. Ну, Австралия тогда была таким глухим захолустьем, что новости доходили с большим запозданием. Но а кроме того, поскольку изначально Австралию заселяли каторжниками и до сих пор там местные товарищи очень любят вспоминать какой именно статьёй был сослан их предок, первым прибывший в Австралию, то там как-то полиция не очень рисковала разгонять большие толпы. В Чикаго вот получилось. Но по крайней мере дерутся на западе с удовольствием обе стороны и демонстранты и полиция…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-05-05-2021/
Метки: 1 Мая, аврора, джо байден
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Радио Аврора 08.10.2020
Радио “Аврора” 01.12.2019
Радио Аврора 30.06.2020
Радио Аврора 14.10.2020
Радио Аврора 10.03.2021
"Почему Китай не коммунистическая держава". Е.Ю.Спицын на радио Аврора. "Прямой эфир.
"Партия надорвалась, или не "думай" о застое свысока". Е.Ю.Спицын на радио Аврора. "Прямой эфир.
Радио Аврора 16.12.2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru