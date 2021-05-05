ЕС ищет методы, чтобы уничтожить Путина

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что Вам запомнилось в эту прошедшую праздничную неделю?

Мне более всего запомнился очередной выпуск классического анекдота. Когда товарищи из Европейского союза резко возмутились – “А нас за что?”. Помните, когда министр иностранных дел Европейского союза Боррель заявил, что считает не приемлемыми ограничения введенные Российской Федерацией против нескольких служащих Европейского союза. А то что эти ограничения введены в ответ на меры Европейского союза, причём приняты откровенно безосновательно, это он естественно оставил за кадром. Ну, на всякий случай напомню как этот анекдот выглядит, благо он короткий.

– Кум, пойдём москалей бить!

– А если они нас побьют?

– А нас за что?

Вот это очень наглядная иллюстрация.

Ну и кроме того, конечно же обратил внимание на старую традицию первомайских драк между демонстрантами и полицией во многих странах мира. Причём, жёсткость разгона демонстраций такая, какой у нас, по моему, даже и в царские времена не бывало. Вообще, считается что праздник как раз и возник в память о разгоне рабочей демонстрации за восьми часовой рабочий день четвёртого мая тысячу восемьсот восемьдесят шестого года в Чикаго. Хотя, на самом деле традиция демонстраций за восьми часовой рабочий день гораздо более давняя.

Первая такая демонстрация это было в Австралии двадцать первого апреля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года, то есть достаточно давно, но действительно международным этот праздник стал именно после того, как полиция разогнала аналогичную демонстрацию в Чикаго. Ну, Австралия тогда была таким глухим захолустьем, что новости доходили с большим запозданием. Но а кроме того, поскольку изначально Австралию заселяли каторжниками и до сих пор там местные товарищи очень любят вспоминать какой именно статьёй был сослан их предок, первым прибывший в Австралию, то там как-то полиция не очень рисковала разгонять большие толпы. В Чикаго вот получилось. Но по крайней мере дерутся на западе с удовольствием обе стороны и демонстранты и полиция…