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“Чем тише омут – тем умнее черти”: как Чехия ТРИЖДЫ обдурила США и ЕС. Борис Марцинкевич

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Недавно в средствах массовой дезинформации многократно осветили эпическое противостояние прекрасных и светлих американских атомщиков и злого, противного Росатома, которому чешское правительство отказало в возможности участвовать в тендере на строительство реакторов для АЭС "Дукованы". Как дела обстоят на самом деле вы сможете узнать в невероятно интересном, увлекательном и поистине детективном разборе от Бориса Марцинкевича.
Дата записи программы – 30.04.2021

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ci-tf5ZmZ9A
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