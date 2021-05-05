“Чем тише омут – тем умнее черти”: как Чехия ТРИЖДЫ обдурила США и ЕС. Борис Марцинкевич
Недавно в средствах массовой дезинформации многократно осветили эпическое противостояние прекрасных и светлих американских атомщиков и злого, противного Росатома, которому чешское правительство отказало в возможности участвовать в тендере на строительство реакторов для АЭС "Дукованы". Как дела обстоят на самом деле вы сможете узнать в невероятно интересном, увлекательном и поистине детективном разборе от Бориса Марцинкевича.
Дата записи программы – 30.04.2021