Сущность Бхагавад Гиты 6. Преодоление плохих привычек. Свами Криянанда
Бхагавад Гита – древнее духовное произведение Индии, оказавшее огромное влияние, как на культуру индийцев, так и на мировую культуру в целом. Свами Криянанда – прямой ученик великого Мастера Парамахансы Йогананды, рассказывает о тайной стороне Бхагавад Гиты, скрытой за внешними словами и действиями, описанными в ней. Сказанное им имеет прямое отношение к каждому человеку не зависимо от его духовных взглядов. Цель данного послания – помочь каждому идти по дороге истинного счастья.