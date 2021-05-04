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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.20

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1913. Актер и режиссер Макс Линдер в Санкт-Петербурге
1913. Актер и режиссер Макс Линдер в Санкт-Петербурге

1888. Невский проспект у Казанского моста
1888. Невский проспект у Казанского моста

1897. Убранство Петергофа в честь президента Франции Ф.Фора
1897. Убранство Петергофа в честь президента Франции Ф.Фора

1900. Казанский кафедральный собор
1900. Казанский кафедральный собор

1900. Русский музей императора Александра III
1900. Русский музей императора Александра III

1900. Таврический дворец
1900. Таврический дворец

1902. Французские матросы у Народного дома
1902. Французские матросы у Народного дома

1903. Домик Петра Великого
1903. Домик Петра Великого

1903. Мариинский дворец и памятник Николаю I
1903. Мариинский дворец и памятник Николаю I

1903. Николаевская академия Генерального штаба
1903. Николаевская академия Генерального штаба

1904. Памятник Петру Великому
1904. Памятник Петру Великому

1907. Итальянские участники пробега Пекин-Париж
1907. Итальянские участники пробега Пекин-Париж в Санкт-Петербурге

1907. Храм Спаса-на-Крови
1907. Храм Спаса-на-Крови

1908. Императорская Публичная библиотека
1908. Императорская Публичная библиотека

1908. Императорский университет
1908. Императорский университет

1908. Испанский инфант Дон Фернандо прибыл с визитом в Зимний дворец
1908. Испанский инфант Дон Фернандо прибыл с визитом в Зимний дворец

1910. Сенатская площадь
1910. Сенатская площадь

1911. Матросы американской эскадры и матрос Балтийского флотского экипажа
1911. Матросы американской эскадры и матрос Балтийского флотского экипажа

1911. Фотограф снимает Саида Алима Эмира Бухарского во внутреннем дворе морского корпуса
1911. Фотограф снимает Саида Алима Эмира Бухарского во внутреннем дворе морского корпуса

1912. Камердинер короля Черногории Николая и придворный арап Николай Константинович Апти. Зимний дворец
1912. Камердинер короля Черногории Николы I и придворный арап Николай Константинович Апти. Зимний дворец

Источник: https://humus.livejournal.com/7743876.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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