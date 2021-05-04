Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.20
1913. Актер и режиссер Макс Линдер в Санкт-Петербурге
1888. Невский проспект у Казанского моста
1897. Убранство Петергофа в честь президента Франции Ф.Фора
1900. Казанский кафедральный собор
1900. Русский музей императора Александра III
1900. Таврический дворец
1902. Французские матросы у Народного дома
1903. Домик Петра Великого
1903. Мариинский дворец и памятник Николаю I
1903. Николаевская академия Генерального штаба
1904. Памятник Петру Великому
1907. Итальянские участники пробега Пекин-Париж в Санкт-Петербурге
1907. Храм Спаса-на-Крови
1908. Императорская Публичная библиотека
1908. Императорский университет
1908. Испанский инфант Дон Фернандо прибыл с визитом в Зимний дворец
1910. Сенатская площадь
1911. Матросы американской эскадры и матрос Балтийского флотского экипажа
1911. Фотограф снимает Саида Алима Эмира Бухарского во внутреннем дворе морского корпуса
1912. Камердинер короля Черногории Николы I и придворный арап Николай Константинович Апти. Зимний дворец