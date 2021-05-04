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Победа!

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Посвящается Дню Победы.
Стихотворение Елены Понкратовой читает Юлия Демидкина. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hhp0L4TBzME
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