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Как устроена масштабная иерархия космоса

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Где-то к концу выступления докладчика некоторые тезисы поначалу видятся достаточно шокирующими. Видится какой-то элемент социал-дарвинизма. Возможно, это чисто внешнее сходство – так сходу непросто сказать.

В остальном же необычайно интересная теория, объясняющая суть и факт существования внешнего для всех информационного поля (привет интуиции и лозоходству!), даёт какое-то толкование известному утверждению Гермеса-Трисмегиста о том, что что наверху, то и внизу и вообще как-то упорядочивает мировоззрение.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5546681.html
Метки: астрономия, космос, мировоззрение, наука, планета, смысл, суть, сухонос, теория, физика, человек
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7572 5400
    чужой 21 мин. назад

      Стихи могут вторгаться в сферу первичной сигнализации, когда человек действуя сам на себя при помощи слов, может переносить страдания и боль.
      Поэзия и поэтическое творчество напрямую связаны с психологией. Это дает осознание властности над предметом отражения, отображения и преображения, над творимой и воспринимаемой второй действительностью. Восприятие слова или запрет сказать влияет на личность и его нервную систему.
      Блуждающий нерв – единственный нерв, который проходит через весь организм как периферический и при этом является главным источником информации для островковой доли мозга. Этот нерв участвует в регуляции почти всех органов и оказывает большое влияние на здоровье и благополучие.
      Чтобы сбалансировать активность симпатической нервной системы, важно положительно воздействовать на парасимпатическую нервную систему и оптимально отрегулировать соотношение между этими двумя системами. И здесь вступает в игру блуждающий нерв – самый большой и значимый нерв в парасимпатической системе, он главный источник информации для островковой доли мозга. Чтобы целенаправленно использовать потенциал блуждающего нерва, важно понимать, какое место он занимает в общей структуре нервной системы и какую роль он в ней играет.
      Поэтическое творчество как средство регуляции эмоционально-смысловой сферы личности влияет и на окружающих подписчиков.
      Не только значение слова, не только, кто произнес его, но слово само по себе также обладает динамической силой.

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