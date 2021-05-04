Как устроена масштабная иерархия космоса
В остальном же необычайно интересная теория, объясняющая суть и факт существования внешнего для всех информационного поля (привет интуиции и лозоходству!), даёт какое-то толкование известному утверждению Гермеса-Трисмегиста о том, что что наверху, то и внизу и вообще как-то упорядочивает мировоззрение.
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Стихи могут вторгаться в сферу первичной сигнализации, когда человек действуя сам на себя при помощи слов, может переносить страдания и боль.
Поэзия и поэтическое творчество напрямую связаны с психологией. Это дает осознание властности над предметом отражения, отображения и преображения, над творимой и воспринимаемой второй действительностью. Восприятие слова или запрет сказать влияет на личность и его нервную систему.
Блуждающий нерв – единственный нерв, который проходит через весь организм как периферический и при этом является главным источником информации для островковой доли мозга. Этот нерв участвует в регуляции почти всех органов и оказывает большое влияние на здоровье и благополучие.
Чтобы сбалансировать активность симпатической нервной системы, важно положительно воздействовать на парасимпатическую нервную систему и оптимально отрегулировать соотношение между этими двумя системами. И здесь вступает в игру блуждающий нерв – самый большой и значимый нерв в парасимпатической системе, он главный источник информации для островковой доли мозга. Чтобы целенаправленно использовать потенциал блуждающего нерва, важно понимать, какое место он занимает в общей структуре нервной системы и какую роль он в ней играет.
Поэтическое творчество как средство регуляции эмоционально-смысловой сферы личности влияет и на окружающих подписчиков.
Не только значение слова, не только, кто произнес его, но слово само по себе также обладает динамической силой.