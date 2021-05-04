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Белрусинфо 04.05.2021

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Об отношениях США и России

Всем доброго вечера. Мы в прямом эфире на Белорусинфо, с вами Анастасия Белова и Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Интересно ваше экспертное мнение, мы наблюдаем агрессивную политику запада по отношению к России. Это и санкции и высылка наших дипломатов. С чем это связано? Почему именно сейчас?

Как вам сказать. Во-первых, запад особенно англо-саксонская цивилизация против русской цивилизации вот уже на протяжении нескольких веков. Была у меня статья, где я объяснял какие именно чисто географические причины привели к тому, что очень многие ключевые ценности русской и англо-саксонской цивилизации прямо противоположны. И они просто не могут воспринимать нас иначе, чем как врагов, это неизбежно.

Но нынешнее обострение связано ещё и с тем, что и европейская и отпочковавшаяся её англо-саксонская цивилизация сейчас переживает тяжелейший кризис. В чисто экономическом плане его стало не возможно скрывать аж в две тысячи восьмом году. Хотя первые приступы этого кризиса были на десять лет раньше, но тогда удалось сбросить большую часть проблем на юго-восточную Азию, а заодно на Россию в целом и Российскую Федерацию в частности. Дефолт семнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто восьмого, как показал последующий анализ – следствие не только ошибок тогдашних российских экономических руководителей, но и следствие ряда глобальных проблем.

Но через десять лет, в две тысячи восьмом, кризис ударил уже и по западной Европе и по северной Америке, и хотя с тех пор всякими бухгалтерскими ухищрениями удалось сделать вид, что пару раз начинался подъём экономики и только потом возобновлялся спад. Но фактически, если перейти от ценовых показателей к натуральным, то есть сделать поправки на объём денежной массы вброшенной в хозяйства, то станет видно, что падение на западе развивается непрерывно. И соответственно сейчас там положение дел достаточно тяжёлое, чтобы даже те кто не понимает его причин, ощущали его. А как проще всего отвлечь внимание от внутренних проблем? Указать на внешнего врага. А если ещё удастся сказать, что эти внутренние проблемы порождены деятельностью внешнего врага, тогда вообще есть шансы, что народ надолго успокоится и не станет спрашивать со своих властей – Как дошли вы до жизни такой?

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/belrusinfo-04-05-2021/
Метки: видео блог
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