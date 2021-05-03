Все уже давно знакомы с картой Фра Мауро. Я даже делал по ней частично перевод на русский. Но, за редким исключением, все эти сноски на карте малоинформативны или попросту перевраны в комментариях историков. Странно? Невозможно? Но, это так. И странно не только это.

Повторюсь, перевода на русский язык Фра Мауро нет, но доступен перевод на английский. Проект был осуществлен историками и учеными центра исследований и картографии (CIRCE) Istituto Universitario di Architettura и института Biblioteca Nazionale Marciana, где хранится сама карта.

Вот такая увесистая книга явила собой результат проделанных трудов.

Странности явные и неявные

Итак, продолжим гулять по карте.

В центр карты автор ставит Месопотамию. Город Вавилон.

Перевод подписи 1 MESOPOTAMIA.

"Вавилон Халдейский - самый благородный из городов, которым правит Навуходоносор, как говорится в книге Даниила Пророка. Город находится в восхитительной сельской местности и выстроен в виде квадрата; стены из обожженного кирпича толщиной 50 локтей, высотой 200 с сотней медных ворот. Город раскинулся на 60 миль вокруг. Как говорит Орозий, было почти невероятно, что он мог быть построен настолько превосходно, благодаря человеческому мастерству и при этом человек не мог разрушить это. Тем не менее, он был взят Киром, королем Персии и Мидии, во времена Валтасара, сына великого царя Навуходоносора правителя Ирака."

А, что особо интересно, рядом стоит надпись Asia!

Перевод подписи 2 ASIA.

"Если кому-то кажется, что я не нашел Вавилон, хорошо, я показал его на Тигре, а не на Евфрате, как пишут, но спросите тех, кто видел его собственными глазами; и поймете, что я не отклоняюсь от истины."

Но, текст - не суть. Он нам ничего особенного не дает. И никак не объясняет тут надпись Аcия.

Не Мауро, не переводчики никак не комментируют эту интересную на мой взгляд деталь.

Почему столько пометок вокруг Вавилона?

В средневековой картографии Иерусалим всегда указывался центром мира. Но, Мауро делает иначе и как бы пытается объясниться, почему у него в центре Вавилон. Иерусалим может быть помечен розой ветров, но он расположен вне центра.

Перевод подписи под Ерусалимом:

"По широте, Иерусалим находится в центре обитаемого мира; но по долготе он смещен несколько дальше, на запад. Однако, поскольку Европа более густонаселена, Иерусалим, похоже, находится в центре обитаемого мира также и по долготе, если принять во внимание не географическое пространство, а количество жителей Израиля."

Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов и стран, которые вокруг нее (Иезекииль, 5.5)

Иерусалим на карте Фра Мауро помеченный розой ветров

Автор бесконечно извиняется и вносит пояснения такому невиданному поступку - размещению города Иерусалима не по центру мира (карты).

А, вот, что даже больше того интересно - не на одном изображении города на планосфере Мауро вы не найдете креста или серпа или иного религиозного символа кроме как в Ерусалиме. Это не просто необычно, это невероятно, особенно учитывая тот факт, что автор - монах-католик.

А вот ниже, под Ерусалимом, еще одна Асия. Опять!

Перевод подписи:

"Область здесь, вплоть до границ Каппадокии, лежит в пределах Арминии Мезана; и владыка этого - сын Харайлухской Турции."

Комментарии переводчика на английский:

"Имя Харайлух явно является искажением Шахрукха, четвертого сына Тамерлана, который осуществлял политическую власть над регионами Армении во времена Фра Мауро (ср. Энциклопедия ислама, т. 9, с. 197-98). Эта заметка очень важна для датировки планисферы, так как мы знаем, что Шахрукх умер 13 марта 1447 года."

Надпись Асия на карте Фра Мауро под Иерусалимом

То есть - переводчики тут пытаются объяснить надпись "ASIA" только лишь якобы "политическим влиянием" на регионы Армении сыном Тамерлана? И все? Маловато будет!

Переместимся несколько правее по карте и увидим очередную надпись ASIA. То-есть вся территория современной Турции была под "властью" рода Тамерлана, согласно переводчикам карты, иными словами татар, а точнее - тартар. Ведь именно надпись Тартария мы видим на карте и "tartarian".

Надписи Асия на карте Фра Мауро на территории современной Турции

В прошлый раз я остановился на Organca (на карте слева от Перми). Давайте продолжим отсюда.

Что интересно... Поиски по этому слову не дадут результатов. Как, кстати вы его читаете?

Органка? Органса? Органза?

Историки, авторы перевода карты уверены, что это всего лишь город в Ургенч в Узбекистане.

Два фактора имеют определяющее влияние на формирование географического описания этого региона и Regno de Organça в частности. Во-первых, Фра Мауро ничего не знал об Аральском море, представления о котором на христианском Западе оставались шаткими до конца восемнадцатого века (море фигурировало в арабской картографии с самого начала). Во-вторых, на протяжении столетий (см. «Энциклопедию ислама», т. 1, стр. 454-57) течение реки Окс (Амударья) изменялось, что делает географию планисферы здесь довольно сложной. трудно читать с уверенностью. Фра Мауро также приводит два города: один под названием Organça, а другой под названием Organça nuova, который он ошибочно размещает на берегу реки Иксартес (Сырдарья). Фактически, «старый» город Ургенч, который арабы называли Гурганджем, находился недалеко от современного Куня Ургенча в Северном Туркменистане. Он был сровнен с землей монголами в 1221 году; после многомесячной осады река Оксус (Амударья) была перенаправлена, чтобы затопить ее. С этого момента кажется, что река больше не впадала в Аральское море, а впадала в Каспий; хотя и путано, но отчет фра Мауро, кажется, отражает это положение дел. «Новый» Ургенч был основан в 1231 году на небольшом расстоянии от старого города; однако в 1388 году он был разрушен Тамерланом. Уцелели только мечети и минареты, а все население было депортировано в Самарканд. С 1391 года началась постепенная реконструкция. Вновь Ургенч стал цветущим городом; но чем в конце шестнадцатого века, дальнейшее изменение течения рек лишило это место достаточного водоснабжения, что привело к его полному упадку. См. Энциклопедия ислама, т. 10, стр. 892-93.

А вот, простите, в лоб, если на слух - то Арганза - это тонкая ткань. Я уже не говорю про такие слова как "орган" - как музыкальный инструмент, "органичный", "огранка", "органы" в конце концов. Очень много созвучных названию Organca слов. И сложно найти хоть какую-то связь с названием Ургенч или Гурганджем. Возникает стойкое ощущение, что историки попытались отыскать какое-то известное событие, когда что-то было разрушено и другое под тем же именем рядом построено.

Более того, Organca не просто город. Это королевство (Regno de Organca). На ее территории мы видим и королевскую гробницу (Sepultura real).

Так же мы видим, что Чагатай, Орда являются частью Органы (Органзы)

О этих территориях лучше всего прочесть у Андрея Голубева в статье "Тартария это где?". Процетитрую из другой его статьи

Чегодáев — русская фамилия, происходит от мужского имени Чегодай (в русском произношении Чаадай). В основе фамилии лежит имя собственное мужское монгольского происхождения, но широко известное и у тюркских народов. Известно оно и как историческое имя Чагатая (Джагатая), второго сына Чингиз-хана, означающее храбрый, честный, искренний. Это же название известно как этноним — название тюркско-монгольского племени джагатай-чагатай, из которого происходил Тамерлан. Фамилия иногда изменялась в Чааодаев и Чеодаев. Фамилию Чегодаев носит русский княжеский род. Волшебник изумрудного города Тамерлан. ч.II

У Фра Мауро ничего и не сказано про Чагатай

Перевод с карты под надписью Cagatai:

Это богатое и благороднейшее царство Органсы Старой включало в себя 12 благородных городов, расположенных в прекрасном месте, которое было сильным и богатым пастбищами. У его западных границ находятся Кандич и Сарай; на юге - море Бачу или Каспийское море, на севере Нограт, что в России; а на восток оно простиралось до границ Персии. Но Тамерлан разрушил те города и этот; а напротив Стравы он построил еще одну Органсу, используя материалы, взятые из старых и из Тауриса.

Вы видите? Вроде бы подпись по Чагатай, а про сам Чагатай не слова, но при этом четко написано, что Органза - царство 12 городов! Зачем историкам пришлось выдумывать про Ургенч? Четко-же все написано!

Далее - Sepultura Imperial, что переводится как Царская гробница. А именно Чингис-Хана и сыновей. Обратите внимание, на размер. Сколько места отводится под обозначение гробницы на карте. Какое значение предается этому месту.

Далее Катай (никакой Чины на карте я не нашел). Как и "Великих стен". Вот, разве-что этот мост. По Китаю у Мауро больше всего подписей. Но, я не буду останавливаться на этом, меня интересует другое.

Итак, далее вверх идут Монголия, Тибет, Индия.

При этом:

Тибет - опять Асия!

Надпись "Асия" мы вновь видим и между Индией и Персией!

Асия - между Индией и Бингалией!

Нет сомнения, что это не разные Асии а некое единое образование. То есть, в границах Асии и Персия и Индия и Чина и территория современной Турции и практически половина карты.

Возникает ощущение, что это что-то само-собой разумеющееся и не требует никаких пояснений. Но, никакого разделения на Европу и Азию на карте нет. Более того, находим надпись Europa на небольшой территории где-то в самом нижнем углу карты, под Пермью, а не где ей полагается быть!

Сама же Европа, как мы ее теперь понимаем, по-сравнению с остальным миром, похоже, находится пока в неком зачаточном состоянии. Тут нет не крупных городов, значимых монументов, не видно даже коротких описаний.

Тут ничто ничего не объединяет. Ну да, есть, Англия, есть Пруссия и Полания. Но даже надпись "P. Raxan: Рязанское княжество" превышает размер букв в названий этих стран.

Да и откуда взяться Европе? Это же из древне-греческой мифологии. И где этот оплот мировой цивилизации? С лупой его не найти.

Италия выглядит совсем "печально". Как же великий Рим? Центр античной культуры? Столица великой Римской империи покорившей пол мира! Рим удостоился лишь ничтожной схематичной башенки на карте как какая-то малозначительная заштатная деревенька.

Историки объясняют это тем, что автор старался показать больше неизвестные уголки планеты, чем уже хорошо исследованные, территории Европы и Средиземноморья. Мне эта версия кажется не состоятельной. Значимые исторические, экономические и особенно религиозные центры всегда обозначались особо, а другие подписывались более мелким шрифтом или вообще опускались как незначительные.

Конечно, мы не историки, не специалисты, но принимая во внимание это простое предположение - каждый может изучая карту Фра Мауро не зная языка, не делая переводов - просто хотя-бы попытаться оценить степень значимости того или иного региона, страны, города по размеру надписи на карте. Да, не научный подход, да, простой, ну и что с того?

Что же мы имеем? Автор даже свой дом, как говоря нам историки, прямо центр всех наук и знаний куда якобы стекались все умы современности обозначает на карте крайне скромно.

Венеция, как нам говорят, была крайне богата, сильна и влиятельна. Хотя она и уступала османам на суше (это которые под Асией?), османы еще остерегались воды, венецианские торговцы уже побывали в Константинополе, Каире и Алеппо, путешествовали в Персию, Норвегию, Оркнейские острова и Россию. Гарнизоны республики держали контроль над Адриатикой и Эгейским морем. А на карте такая "мощная" республика обозначена как капля в море. Хорошо, Венеция - это маленький остров, но сравните выше хотя-бы с обозначением могилы Тамерлана!

Глядя на "просвещенную Европу" - видим какие-то пустоши и села.

Средиземноморье - явно какое-то захолустье.

Центр хрестианской веры Иерусалим - не в центре.

При этом крупно Asia помечено полмира. Подписи под Тартария, Скифия, Русь белая, красная, черная - все по мимо обозначений крупным шрифтом, оформлены массивными по объему текста ссылками. Англия, по сравнению с обозначением Индии, выглядит глухой провинцией на отшибе мира.

Судя по карте - жизнь бурлит в Африке, Эфиопии, Мавритании а Испания и Италия, Галия, Саксония - уступают по значимости Болгарии.

Почему никто этого не замечает? Никто об этом не говорит? Это по крайней же мере странно, разве нет?

Тем кто сам желает покопаться и поизучать надписи на карте Фра Мауро - зеленый свет. Вот ссылка на текстовой файл с английским переводом всех надписей на карте.