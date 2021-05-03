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Радио Аврора 30.04.2021

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США восстанавливают ядерный паритет с Россией

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость интеллектуал, публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что вам запомнилось в событиях последней недели?

В событиях последней недели, пожалуй самое поразительное, это объявление президента Чехии предателем за то, что он сказал правду, а это насколько я могу судить в нынешней западной политике не допустимо.

Его же объявили предателем, в связи с тем, что он нарушил секретность, как я понимаю. Что где-то там у себя или на совете безопасности, как вариант, чехи, они что-то обсуждали и выяснили, что Россия то не причём. Он это озвучил, а хотя эти данные были секретны. Именно в такой интерпретации, по моему, ему предъявляют обвинения?

Эти данные никоим образом не могут рассматриваться как секретные, там нет предмета для секрета, там нет ничего такого, что можно было бы объявить секретным. Секретным может быть наличие каких-то сведений, но отсутствие, довольно трудно зачислить по разряду секретов. А кроме того, я уже говорил на днях в комментариях какому-то информ-агенству, не помню какому именно, что действия тех, кто реанимировал старый английский анекдот “Петров и Боширов”, вообще-то как раз могут и даже должны признаны преступными. Поскольку сознательное, целенаправленное ухудшение взаимоотношений между странами это во общем деяние, мягко говоря, предосудительное. И те кто рассказывают про Петрова и Боширова, делают это именно ради ухудшения отношений между Чехией и Российской Федерацией, более того есть ещё фактор поважнее. Эти действия привели к тому, что Российская Федерация изгнана из тендера на дальнейшее развитие атомной электростанции, построенной в своё время именно Российской Федерацией и все остальные её компоненты, насколько я знаю, управляются Российской Федерацией и по совокупности это означает, что причинён значительный экономический ущерб именно Чехии. Кроме того, под предлогом, вот этого самого анекдота “Петров и Боширов”, прерваны переговоры о закупке в Российской Федерации либо самой вакцины Cпутник-V, либо лицензии на её производство…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-30-04-2021/
Метки: аврора, боширов, Петров, спутник v, чехия
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