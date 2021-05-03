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На сайте Минобороны заработал мультимедийный раздел о парадах 9 мая

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На официальном сайте Минобороны РФ 30 апреля появился мультимедийный раздел с информацией о проведении парадов в ознаменование 76-летия Великой Победы.

Информация о парадах в честь Победы, которые состоятся 9 мая в 20 городах России, опубликована на русском, английском, французском и испанском языках.

Интернет-пользователи могут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также с местами и временем проведения праздничных артиллерийских салютов и фейерверков, которые 9 мая прогремят по всей стране.

Всего в военных парадах в городах страны примут участие более 60 тыс. военнослужащих. В мероприятиях задействуют около 1,8 тыс. единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также около 300 самолетов и вертолетов.

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