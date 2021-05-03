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Лествица. 10 ступень. О злословии и клевете

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Это десятая ступень ЛЕСТВИЦЫ о злословии и клевете.

«Злословие есть исчадие ненависти, тонкий недуг; большая сокровенная и таящаяся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви», — так начинается десятая глава труда Иоанна Лествичника. 

Документальный проект «Лествица» —  это экранизация одного из самых известных аскетических трудов, написанный в VI–VII веках христианским богословом,
философом, монахом Иоанном Лествичником как руководство по борьбе с грехами и приобретению добродетелей.

Цикл состоит из 30 серий – по количеству ступеней в «Лествице» – в хронологическом порядке.
Смотрите каждый будний день в 21:30​ на СПАСе и YouTube-канале Спаса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ybntR38YbSQ
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