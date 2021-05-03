"Плутовство и вероломство — приемы дураков,

у которых не хватает ума на то, чтобы жить честно".

Б. Франклин

Дети играют в песочнице. Малыш сосредоточенно рычит, изображая звук мотора, толкает пластмассовый грузовичок по песчаным дюнам. Девчушка представляет себя мамой или бабушкой, и прилежно «печёт» из песка для куклы Насти «куличики». Вдруг приходит соседский бутуз с огромным игрушечным танком и начинает перепахивать пластмассовыми гусеницами, построенные до него дороги и кукольные «пироги».

- Ты чего? – Спрашивает малыш с машинкой.

- Я ВСЁ! – Заявляет с апломбом пришелец.

- Ты же всё нам сломал, иди в другую песочницу!

- Сам иди в другую песочницу, а эта моя.

- Почему это? Мы тут давно играем.

- А я тут ещё сто лет назад играл.

- Да мы тут тыщу лет назад были!

- А я тыщу миллиардов лет назад тут играл! Вообще эту песочницу мой пра-пра-пра-прадедушка построил!

Знакомая картина, неправда ли? А ведь в ней отражён осовной стереотип поведения и взрослых людей. В приведённой сценке - смысл и мотивация фальсификаторов истории. Люди так устроены, что не видят даже то, что находится у них прямо перед носом. Большинству необходимо буквально указкой ткнуть в предмет, лежащий на видном месте, чтоб этот предмет был наконец принят во внимание.

Бессмысленно писать на столбе «Не влезай. Убъёт!», найдётся хоть один, кто обязательно да влезет.

Но вот если человеку с детства говорят о том, что в мире не бывает ничего лишнего и случайного, он начинает иначе относиться к окружающему миру и событиям в нём. Ему уже не нужно указывать на очевидные вещи. Он сам начинает задавать вопросы, и искать на них ответы. Самостоятельно проникает в суть вещей и событий и, как правило, отыскивает их движущие мотивы.

Вышеуказанный пример с песочницей нужен был для того, чтоб нагляднее показать, как именно происходит искажение истории, и какие мотивы движут фальсификаторами. Доказав свою древность, народ может очень неплохо заработать, причём буквально, в денежном выражении. Возьмите, к примеру «старушку Британию». Она наглядно показывает, что чем сильнее человек кичится своим древним происхождением, чем громче кричит о чистоте своей голубой аристократической крови, тем вернее, что всё это миф, породивший заблуждение.

Современный лорд, пэр, мэр, или сэр готов биться в кровь, отстаивая свою принадлежность к древнейшему аристократическому роду. Он-то уверен в своей правоте, ему же папа говорил, дедушка, рассказывал, может, и прадедушка успел чего-то донести, к тому же есть древние грамоты, переписка, всяческие церковные книги, где есть упоминания о его великих славных предках. Но если все были славными и великими, то куда же подевались бандиты и пираты?

А зачастую, гораздо выгоднее было красть не золотые соверены, а имя! Надел парик и костюм прадедушки, и вот уже сто пятьдесят лет потомки вора кичатся древностью своего рода, и невдомёк им, что в их крови нет и капли голубой аристократической крови. Исследования ДНК Британцев подтвердили, что их острова населяют представители огромного количества племён и народов со всей Европы. Поэтому о древности и чистоте родов говорить не приходится. Подавляющее большинство аристократических семейств не имеет корней старше, девятнадцатого века.

Вот так всё просто. Но древность рода ведь даёт столько преимуществ! Пэр не станет же считать фунты от зарплаты до зарплаты, не пэрское это дело. По тем же причинам и Европа искусственно «старит» свою историю. Каким образом старит? Да тысячи отработанных способов. Один из них – просто взять и сжечь все книги, а вместо них написать новые. Второй способ – взять и подправить в книгах то, что нужно в соответствии с «техническим заданием». Третий способ - ничего не сжигать и не переправлять, а существующее выдать за желаемое. Всё очень просто, берёте, и заявляете всем, что бука «I» это не «И», как кому-то может показаться, а цифра «1». На вопрос: - «А что же тогда означает буква «J», ответ у вас уже готов. Смело врите, что это тоже цифра «РАЗ». Народ всё равно учёным верит, он любит заблуждаться, предпочитает верить, а не знать. В то время, когда он озабочен собственным выживанием, проще просто верить. И этим пользуются пастыри.

Теперь становится понятны механизм и причины возникновения парадокса «тёмного средневековья». Объяснить внятно, как могло такое случиться, что после того, как человек создавал совершенные живопись, скульптуру, архитектуру, медицину, и даже механику и паровые машины, а потом на целую тысячу лет впал в первобытное состояние, и «всё забыл», не может никто. И предположения о том, что всему виной эпидемии и войны, кажутся не убедительными. Всё становится на свои места, если предположить, что это тысячелетие было просто приписано. Его не существовало в истории.

И эта гипотеза была подтверждена математическими расчётами и астрономическими данными академиком Николаем Морозовым:

Николай Александрович Морозов (1854-1946)

американским астрономом Робертом Ньютоном:

Роберт Рассел Ньютон (1918-1991)

и советским академиком Анатолием Фоменко:

Анатолий Тимофеевич Фоменко

Ну а как же быть с документами, которые не имеют следов подделки, и не вызывают сомнений в подлинности? – Очень просто. Изменить интерпретацию того, что имеется. И таких фактов сколько угодно. Даже можно выявить наиболее вероятный момент совершения подлога в исторической хронологии. Кого благодарить?

Жозе́ф Жюст (Иосиф Юстус) Скалиге́р (1540-1609)

Кем он был при жизни? Судя по гербу в левом верхнем углу, он член масонской ложи. Не сходится с датировкой жизни Скалигера и появления масонства? Верно. Не сходится. Особенно если учесть, что двуглавый орёл на вершине лестницы, это эмблема якобинцев, о которых ничего не было известно до самой Французской революции.

Дале, стоит обратить внимание на перечень заслуг Иосифа Скалигера перед мировой наукой и европейской культурой. Складывается такое ощущение, что это вообще вымышленный персонаж, которому приписано буквально всё, что под руку попало. Как бы то ни было, история самого Скалигера весьма туманна и загадочна, а уж история возникновения трудов, приписываемых его гению, вообще тайна покрытая мраком.

По всему выходит, что именно Скалигеру западная цивилизация обязана своим величием. Это он в XVI веке (или всё-таки в конце XVIII?) впервые ввёл понятие исторической хронологии. Ранее история существовала как сборник сказок, без всяких дат, точно как Библия. Именно Иосиф почему - то решил, что Иисус родился в нулевом или в первом году, и это год был именно тогда, когда принято считать и поныне.

Диони́сий Пета́виус (Пета́вий, Дени́ Пето́) (1583-1652)

Дионисий Петавиус считается продолжателем трудов Скалигера, и о нём известно совсем немного. Но достаточно знать одно: - он был иезуитом. А орден иезуитов, как известно, считается «спецназом» католической церкви, который известен своим активным вмешательством во внутренние дела других стран и церквей, и фальсификацией исторических летописей многих народов. Так историю древнего Китая систематизировали и записали именно иезуиты, которые, к слову сказать, попали ко двору Императора Китая с Синайского полуострова, откуда их изгнали за их плутовство и неуёмный энтузиазм в проповедовании идей Иисуса.

Поэтому у нас имеются все основания подозревать этих учёных в намеренном, умышленном историческом подлоге. При их жизни люди ещё очень хорошо осознавали когда именно родился Иисус. И традиция календарного счёта соблюдалась неукоснительно буквально в буквальном смысле, уж простите за тавтологию. Люди конкретно писали "От рождения Иисуса 463"

Увеличенный фрагмент гравюры XV века.

Посмотрите внимательно на букву "I" в слове "DNI" (кстати, русскоязычным читателям нужно ли переводить это слово?), и сравните её с якобы цифрой "1". По моему очевидно, что "I" это не цифра "один", это буква, причём заглавная буква имени Иисус. Итак, получаем: От рождения Иисуса 463 лето.

Гравюра немецкого художника Иоганса Бальдунга Грина. Якобы 1515г.

Содержание картинки комментариев не требует. Это не укладывается в рамки наших моральных норм, а вот дата на гравюре, весьма любопытна:

Увеличенный фрагмент с датой.

Тут уже трудно утверждать о том, что первый знак в надписи это цифра. Есть возможность сравнить с настоящей цифрой "один", которая написана между двумя "пятёрками". Первый знак - несомненно латинская "И". Это означает «От Иисуса 515 год». Но сегодня дата трактуется, как «1515 год». Так, шестой век превратили в шестнадцатый.

Титульная страница книги Адама Олеариуса "Описание путешествия в Московию".

Кроме того, что костюмы русских вельмож не очень вписываются в современные представления о культуре и религиях допетровской Руси, так же привлекает внимание написания даты издания книги:

Неужели найдёт смелый утверждать, что первый знак в дате это цифра "один"? Тогда взглянем на, совершенно обезоруживающий фрагмент:

Здесь мы видим сразу две "i", написанные идентично с, якобы «1». Что же это получается? Там где надо, верим в цифру, а там где не надо – в букву?

А вот иллюстрация из этой же книги. Цифра один в дате, абсолютно идентична букве «i» в тексте, только без точки сверху. Причём, это не литерная печать, это литография, поэтому предположение об экономии, и подстановке вместо цифр литер с похожими буквами, тут совершенно неуместно. А отсутствие точки над i говорит лишь о том, что не все точки ещё расставлены.

Увеличенный фрагмент

При большом увеличении фрагмента, становится понятно, что это даже не литографическая надпись. Она сделана от руки. Причем сама дата резко отличается от текста. Почерк, чернила, сохранность даты, всё говорит о том, что она была написана намного позже, чем издана книга. Тут не требуется даже заключения экспертов, столь грубая перед нами подделка…

И ведь у каждого художника свой почерк! Каждый на свой лад пишет эту "I". Вот полюбуйтесь-ка на это:

Портрет Марии Мнишовны (Марины Мнишек)

Тут два момента. Нам всем в качестве жены Лжедмитрия I представляют некую Марину Мнишек. А вот Адам Олеарий утверждает, что был знаком с дамой по имени МАРИЯ МНИШОВНА ЗОНАДЕМ. Но мне интереснее написание даты:

Только неистовый фантазёр может умудрится разглядеть слева от цифры 609 цифру "один". Это всё, что угодно, только не цифра.

Герб города Нюрнберга

Если в соответствии с известным методом выявления этимологии, опустить гласные буквы в слове «Нюрнберг», то получится «НРНБРГ». У меня это рождает ассоциацию с «НоРы На БеРеГу»:

Гнездовье стрижей в речном берегу

А в Нюрнберге на самом деле течёт река Пегниц, в обрывистых берегах которой гнездятся береговые ласточки. Их норы-гнёзда очень похожи на отверстия, оставленные острыми кольями. Наверное не случайно, что "Пег" с немецкого, означает «колышек».

Почему я опираюсь на русский язык? Да потому, что Нюрнберг находится в землях, на которых ранее проживали племена славян лужичан. Посмотрите в центр герба! Двуглавый орёл. Нюрнберг входил в состав Священной Римской Империи. Как и Санкт-Петербург. И этот факт является ещё одним подтверждением тому, что ещё в седьмом (по официальной хронологии - в семнадцатом) веке большая часть современной Германия входила в одно единое политическое пространство, вместо с Россией. Поэтому цари Романовы не были иностранцами, они наши, родные. Из южно-балтийских славян – пруссов, померанцев, бодричей, лужичан и гольштинцев.

Разве это цифра"один"? Нет, это J. От Jesus.

ANNO - значит ДАТА от J Иисуса - "Джизуса". Всё понятно без переводчика 658 год от даты рождения Иисуса Христа.

Фреска швейцарского замка "Шильен", близь города Монтрё, на берегу Женевского моря.

Русский казак в красном кафтане с "разговорами" на груди, с символами якобы иудаизма, и яко бы магометанства что там делает, в сердце Европы? Теперь - то понятно, зачем было столько сил и средств потрачено на искажение истории. Вся "эпоха реформации", все эти крестовые походы, войны и революции – цепь взаимосвязанных событий, цель которых одна: - тихая «ползучая» оккупация окраинных земель.

Увеличенный фрагмент надписи «Тысяча шестьсот девяносто девятый год».

Мария Милославская

Ну кто решится назвать это "единичкой"? Тут все точки над «i» расставлены. Ясно написано: - "Дата от "И" 662". И не важно, от чего дата, от Исуса или ещё кого-нибудь, но не "тысяча", а просто 662 год.

Вот так, всё может быть предельно просто, и нет нужды выслушивать пространные толкования учёных о причинах наступления «тысячелетнего средневекового варварства». Не было его, и всё. А раз не было, то и вся история становится простой, логичной и понятной.