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В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

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Одесситы возлагают живые цветы к Дому профсоюзов, где в 2014 году в результате столкновений погибли 48 человек после того, как украинские националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Журналист, политический обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале опубликовала фотографии, которые ей прислали местные жители. «Говорят, что много полиции. Все вооружены и в брониках. Полный досмотр, больше похожий на обыск. Под прикрытием карантина, долго задерживаться на месте не дают. Положил цветы, перекрестился - и на выход. Общая обстановка: напряжение и тревога», - пишет Витязева.

«2 мая для одесситов и всего украинского общества стал Днем памяти жертв политического террора. Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными», — написали представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на своем официальном сайте.

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

Президент Украины Владимир Зеленский впервые вспомнил о годовщине трагедии только в прошлом году, написав пост на своей странице в Facebook с призывом расследовать массовое убийство в центре Одессы. Однако с тех пор по этому делу ничего не изменилось.

Журналист, политический обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале опубликовала фотографии, которые ей прислали местные жители.

«Говорят, что много полиции. Все вооружены и в брониках. Полный досмотр, больше похожий на обыск. Под прикрытием карантина, долго задерживаться на месте не дают. Положил цветы, перекрестился — и на выход. Общая обстановка: напряжение и тревога», — пишет Витязева.

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

Также сегодня, в седьмую годовщину трагедии, украинские националисты и так называемые «ветераны АТО» намерены провести марш в Одессе. Более 400 человек с флагами националистических организаций собрались на Соборной площади. В связи с этим с Одессе усилили меры безопасности: к обеспечению порядка привлекли силовиков даже из Киевской области.

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

Источник: https://news-front.info/2021/05/02/v-odesse-pochtili-pamyat-pogibshih-v-dome-profsoyuzov/
Метки: дом профсоюзов в одессе, Новости, одесса, последние новости, последние новости украины на сегодня, украинские националисты
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