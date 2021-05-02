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Россия создаёт гигантское хранилище в Сибири и дирижабли

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Эксперты американского химического общества призвали людей отказаться от покупки «гелиевых шариков» ради спасения этого ценного газа с дефицитом которого скоро столкнётся наша планета. Звучит абсурдно, но доля истины в этом есть. Расскажем зачем Россия решила создать в Сибири стратегическое хранилище гелия, как это связано в ренессансом идеи дирижаблей и о других новостях в этом выпуске.

00:00​ Вступление
00:41​ Важный газ
02:28​ Время новостей
03:45​ Гелиевый гигант
05:10​ Свой запас
06:30​ Они возвращаются
07:52​ Есть где летать
09:22​ Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n4DrMCQe5F4
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