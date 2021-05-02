Россия создаёт гигантское хранилище в Сибири и дирижабли
Эксперты американского химического общества призвали людей отказаться от покупки «гелиевых шариков» ради спасения этого ценного газа с дефицитом которого скоро столкнётся наша планета. Звучит абсурдно, но доля истины в этом есть. Расскажем зачем Россия решила создать в Сибири стратегическое хранилище гелия, как это связано в ренессансом идеи дирижаблей и о других новостях в этом выпуске.
00:00 Вступление
00:41 Важный газ
02:28 Время новостей
03:45 Гелиевый гигант
05:10 Свой запас
06:30 Они возвращаются
07:52 Есть где летать
09:22 Время Человека