Запись эфира "Почему мы так плохо живём" в авторской версии.

Алексей Орлов ответит на вопрос – Почему мы так плохо живём. Разберёт скрытые, не очень глубоко, в подсознании многих людей мысли и всегда готовые ответы и действия:

Давайте что-то делать, но без меня.

Давайте что-то менять в этом мире, но чтобы у меня все было, а другие меня не интересуют.

Давайте объединяться, но вдруг у него будет чего-то больше и лучше, чем у меня.

Давайте делать общее дело, но каждый в свой карман.

Страх, недоверие, ложь, игра в тёмную…

Чьи это методы и принципы жизни?…

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