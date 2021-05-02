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Почему мы так плохо живём. Алексей Орлов

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Запись эфира "Почему мы так плохо живём" в авторской версии.

Алексей Орлов ответит на вопрос – Почему мы так плохо живём.  Разберёт скрытые, не очень глубоко, в подсознании многих людей мысли и всегда готовые ответы и действия:

Давайте что-то делать, но без меня.
Давайте что-то менять в этом мире, но чтобы у меня все было, а другие меня не интересуют.
Давайте объединяться, но   вдруг у него будет чего-то больше и лучше, чем у меня.
Давайте делать общее дело, но каждый в свой карман.

Страх, недоверие, ложь, игра в тёмную…
Чьи это методы и принципы жизни?…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=__Q4dXASYo8
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