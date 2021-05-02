Лествица. 9 ступень. О памятозлобии
Это девятая ступень ЛЕСТВИЦЫ о памятозлобии.
«Памятозлобие — есть ненависть к правде, ржавчина души, червь ума, посрамление молитвы»», — так начинается девятая глава.
Документальный проект «Лествица» — это экранизация одного из самых известных аскетических трудов, написанный в VI–VII веках христианским богословом,
философом, монахом Иоанном Лествичником как руководство по борьбе с грехами и приобретению добродетелей.
Цикл состоит из 30 серий – по количеству ступеней в «Лествице» – в хронологическом порядке.
Смотрите каждый будний день в 21:30 на СПАСе и YouTube-канале Спаса.