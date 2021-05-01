Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви с традиционным Пасхальным посланием.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и женами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня — ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной трагедией: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом — Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, святой XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить ее, не было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за него трудности, стесненность и даже страдания, и Спаситель являет и то, и другое. Воплощением Своим Он обновляет поврежденную грехом человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Христе, — заключает преподобный Ефрем Сирин, — Тело Господа вкусили вместо плодов древа… праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… живем жизнью Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрел нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3:9), устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви — наследницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). В ответ на Его милосердие — оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение — заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно объединяет миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных воздает хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле — звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же — в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!





+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,

2021 год









По материалам сайта РПЦ.