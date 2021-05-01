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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.18

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1896. Памятник Екатерине II
1896. Памятник Екатерине II

1900-е. Адмиралтейство со стороны Невского проспекта
1900-е. Адмиралтейство со стороны Невского проспекта

1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла.
1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла

1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла
1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (вариант)

1901. Руководители Придворной Певческой капеллы и учащиеся регентских классов
1901. Руководители Придворной Певческой капеллы и учащиеся регентских классов

1902. Перенесение гроба с прахом покойного после заупокойного богослужения в хоральной синагоге по скульптору М.М.Антокольскому на Преображенское кладбище
1902. Перенесение гроба с прахом покойного после заупокойного богослужения в хоральной синагоге по скульптору М.М.Антокольскому на Преображенское кладбище

1903. Дворцовая набережная у Летнего сада
1903. Дворцовая набережная у Летнего сада

1903. Нарвские ворота
1903. Нарвские ворота

1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство
1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство

1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство (вариант)
1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство (вариант)

1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I
1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I

1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I (вариант)
1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I (вариант)

1906. Богослужение в римско-католическом соборе святой Екатерины в связи с приездом депутатов Первой Государственной думы, избранных от польских губерний. апрель
1906. Богослужение в римско-католическом соборе святой Екатерины в связи с приездом депутатов Первой Государственной думы, избранных от польских губерний, апрель

1906. Эдуард Юльевич Роон, епископ Виленский, депутат 1-й Государственной Думы от Виленской губернии
1906. Эдуард Юльевич Роон, епископ Виленский, депутат 1-й Государственной Думы от Виленской губернии

1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал
1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал

1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал (вариант)
1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал (вариант)

1910. Герман Каянус,пастор шведской церкви святой Екатерины
1910. Герман Каянус,пастор шведской церкви святой Екатерины

1910. Панорама Невы. Вид с Николаевской набережной Васильевского острова
1910. Панорама Невы. Вид с Николаевской набережной Васильевского острова

1910. Панорама Невы после Николаевского моста
1910. Панорама Невы после Николаевского моста

1910. Хор Санкт-Петербургской духовной академии. Дирижирует П. А. Органов.15 февраля
1910. Хор Санкт-Петербургской духовной академии. Дирижирует П. А. Органов.15 февраля

1911. Суворовская площадь
1911. Суворовская площадь

1912. Училищный дом Императора Петра I
1912. Училищный дом Императора Петра I

1913. Иннокентий, Архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии
1913. Иннокентий, Архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии

1913. Летний сад
1913. Летний сад

1913. Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала
1913. Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала

1913. Празднование 200-летия г. Кронштадта 25 августа. Крестный ход по Николаевскому проспекту г. Кронштадта во главе с митрополитом С.-Петербургским преосвященным Владимиром
1913. Празднование 200-летия г. Кронштадта 25 августа. Крестный ход по Николаевскому проспекту г. Кронштадта во главе с митрополитом С.-Петербургским преосвященным Владимиром

1917. Католическая процессия на Невском проспекте. 4 июня
1917. Католическая процессия на Невском проспекте. 4 июня

Источник: https://humus.livejournal.com/7738741.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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