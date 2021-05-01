Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.18
1896. Памятник Екатерине II
1900-е. Адмиралтейство со стороны Невского проспекта
1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла
1901. Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (вариант)
1901. Руководители Придворной Певческой капеллы и учащиеся регентских классов
1902. Перенесение гроба с прахом покойного после заупокойного богослужения в хоральной синагоге по скульптору М.М.Антокольскому на Преображенское кладбище
1903. Дворцовая набережная у Летнего сада
1903. Нарвские ворота
1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство
1904. Александровский сад, фонтан, Адмиралтейство (вариант)
1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I
1906. Дворцовая площадь, здание Главного штаба и колонна Александра I (вариант)
1906. Богослужение в римско-католическом соборе святой Екатерины в связи с приездом депутатов Первой Государственной думы, избранных от польских губерний, апрель
1906. Эдуард Юльевич Роон, епископ Виленский, депутат 1-й Государственной Думы от Виленской губернии
1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал
1910. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал (вариант)
1910. Герман Каянус,пастор шведской церкви святой Екатерины
1910. Панорама Невы. Вид с Николаевской набережной Васильевского острова
1910. Панорама Невы после Николаевского моста
1910. Хор Санкт-Петербургской духовной академии. Дирижирует П. А. Органов.15 февраля
1911. Суворовская площадь
1912. Училищный дом Императора Петра I
1913. Иннокентий, Архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии
1913. Летний сад
1913. Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала
1913. Празднование 200-летия г. Кронштадта 25 августа. Крестный ход по Николаевскому проспекту г. Кронштадта во главе с митрополитом С.-Петербургским преосвященным Владимиром