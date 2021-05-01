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Пятое заседание Клуба правильных людей

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Темы апрельского форума: создание новых принципов распределения прибавочного продукта. Инструменты развития клуба, программа кооперативного взаимодействия. Свой контур экономики на основе создаваемой социальной платформы. Децентрализованный интернет. Альтернатива существующим платформам, сети поверх интернета. Новые инструменты верификации информации. Русский код в костюме: демонстрация оригинального делового русского костюма, созданного дизайнером Антоном Григорьевым на основе изучения малоизвестных фактов истории, уходящей в глубь веков на десятки тысяч лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trjyEQ_4AsQ
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