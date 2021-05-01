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Поздравляю всех трудящихся с днём нашего единства!

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Поздравляю всех трудящихся с днём нашего единства!

Дорогие друзья!

В этом году исполняется 165 лет со дня австралийских демонстраций за восьмичасовой рабочий день. Это событие, ставшее предтечей Первомая. 145 лет прошло со дня кровавых демонстраций в Америке и Канаде. Благодаря этим двум событиям праздник стал международным.

Да, сегодня кое-где забыта изначальная суть Первомая. Да и само отношение к труду изменилось. Но труд был и остаётся основой всей нашей жизни. И каждый из нас в полной мере заслуживает называться человеком труда, когда стремится действовать во благо других, а не только себя.

Первое мая — это праздник в широком смысле, социалистический. Ведь его неотъемлемая часть — борьба за права трудящихся и социальную справедливость. Именно социализм обеспечивает эти принципы, в первую очередь, через уважение и защиту интересов человека труда!

Лучший из проверенных историей способов защиты интересов работающих россиян — диалог профсоюзов, работодателей и власти. Первомай — ещё и напоминание о том, что все стороны этого процесса должны действовать солидарно.

Источник: https://vassermans.ru/akademiya/pozdravlyayu-vseh-trudyashhihsya-s-dnyom-nashego-edinstva/
Метки: академия, день трудящихся
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