Скоро на Петрова с Бошировым повесят поджог Рейхстага

В сенате Чехии собираются объявить Милоша Йозефовича Земана изменником. В самом деле, нельзя же на современном Западе говорить правду!

Президент Чехии публично заявил, что ни в одном из представленных ему — в том числе и секретных — документов расследования взрыва в 2014 году складов боеприпасов в деревне Врбетице нет ни единого признака участия спецслужб или каких бы то ни было граждан Российской Федерации, да и на видео с камер наблюдения на складах нет и намёка на Петрова и Боширова. Он напомнил, что чешский суд ещё в 2016 году признал халатность владельца опасного груза и его служащих.

Итак, Земан открытым текстом сказал: все эти яркие показы отфотошопленных паспортов аж самих Молдавии с Таджикистаном — полная чушь и ложь от начала и до конца. Но англосаксонские спецслужбы, чьи длинные уши торчат из скандала более чем отчётливо, поднимают ставки! На этой неделе Болгария заявила, что там уже десять лет взрываются военные заводы и склады, и они теперь подозревают шестерых граждан РФ. Ну и болгарский владелец взорвавшихся в Чехии боеприпасов намекает, что когда-то его отравили — похоже, всё те же Петров с Бошировым.

Открытым текстом спрашиваю: у вас что, фантазия исчерпалась? Или думаете, что у нас всего двое агентов? Но главное — во Врбетице взорвались противопехотные мины, запрещённые оттавским договором 3 декабря 1997 года. К нему присоединились многие малые страны. В том числе Чехия, Болгария, да и Украина, куда вывозились боеприпасы со складов.

То есть все эти три государства нарушили собственные обязательства. Тут уж любую ахинею понесёшь, лишь бы отвлечь внимание от своего преступления. Открытым текстом предсказываю: нам будут выкатывать всё новые предъявы, просто чтобы покрыть уже накосяченное.

Ждём новых обвинений в адрес Петрова и Боширова. Боюсь, скоро на вездесущих диверсантов из ГРУ повесят и поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года, и столкновение «Титаника» с айсбергом 15 апреля 1912-го! И ничего, поверят! Ведь в чушь со складами и ещё одной выжившей жертвой “Новичка” поверили же!

Чисто британское правдоубийство

Англосаксы остаются лучшими в мире специалистами по переваливанию со своей головы на здоровую. Британия переживает один из крупнейших кризисов за всю свою историю. Деньги мира перекочевали из её банков за океан. Цена её выхода из ЕС растёт с каждым днём. Шотландия вновь намерена отделиться. Даже декоративная королевская семья не избежала скандала и разделения.

И при этом глава внешней разведки MI6 Мур в интервью газете Sunday Times сказал: “Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период”.

Открытым текстом повторяю: сложности у той же Британии такие, что на их фоне всё переживаемое нами — неощутимая мелочь. Это её и раздражает. Для англосаксов хуже ночного кошмара наш рост и любой намёк на наш союз с немцами. Чтобы предотвратить укрепление континентальной Европы, они веками подряд шли на любую подлость и подлог. Дважды даже провоцировали мировую войну. Прямо сейчас у нас на глазах ещё одна спецоперация.

Мур ещё раз обвинил Российскую Федерацию во взрывах на складах оружия в Чехии и заодно сказал, что офицеры ГРУ якобы — цитирую — “тайно выплачивали сети афганских боевиков вознаграждения за нападения на войска СГА и коалиции”.

Мур врёт как дышит. На прошлой неделе представители Центрального разведывательного управления Соединённых Государств Америки признали, что прошлогодний вброс о “русских деньгах для талибов” — фальшивка вокруг показаний двоих лжесвидетелей. Афганцы же веками подряд, не нуждаясь в доплате извне, воюют — по большей части неплохо — со всеми, кто к ним вторгается.

Открытым текстом спрашиваю: что, глава британской внешней разведки так загружен, что не знает о признании зарубежных коллег? Да просто торопится! Скоро заработает вторая очередь “Северного потока”. Франция и Германия отказали Зеленскому в поддержке очередной донбасской авантюры…

Ещё немного и нас в ЕС перестанут демонизировать! Англосаксы в ужасе готовы пойти на что угодно, чтобы замедлить такой ход событий! Не стесняясь откровенной дезы! Пусть даже давно протухшей.