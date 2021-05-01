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Не факт. Русско-турецкие войны. Оборона Сарыкамыша

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Программа «Не факт!» представляет цикл о русско-турецких войнах. Это военное противостояние продлилось ровно три с половиной века, а события разворачивались в Санкт-Петербурге и Москве, Стамбуле и Астрахани, Чигирине, Чешме, Измаиле, Догубаязете, Сарыкамыше. Ведущие программы Арарат Кещян и Михаил Башкатов попытаются разобраться в хитросплетениях большой политики и побывают в эпицентре театра военных действий.

Шестая серия цикла расскажет об обороне Сарыкамыша. Этот железнодорожный узел, через который проходили все коммуникации русской армии, в том числе дорога на Карс и далее, на Батум и Тифлис, был ключом ко всему российскому Закавказью. Сто лет назад Сарыкамыш представлял собой захолустный городок на дальней окраине Российской империи, но случилось так, что именно там решались судьбы народов и государств.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ckvRrbqjffY
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