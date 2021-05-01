В былые, но не столь уж далекие времена Первомай был отмечен демонстрацией и парадом на Красной площади. Это был не просто шумный и веселый праздник с музыкой, знаменами и транспарантами. В те дни страна рапортовала о построенных домах, продукции заводов и фабрик, урожаях, научных открытиях, новых фильмах и книгах. Мы оглядывались назад и смотрели в будущее. Увы, сейчас все по-другому…

Почему-то в наше время мало говорят и пишут о том, что могло бы порадовать, согреть душу. Зато негатива хватает с избытком – он постоянно льется с экранов телевизоров, страниц газет, заполняет интернет. Будоражат сообщения о преступлениях, несчастных случаях, авариях, катастрофах. У людей впечатлительных, к тому же неважно или ложно информированных, создается впечатление, что Россия неуклонно деградирует, на ее огромных просторах покончено с созиданием и уже который год усиливается разруха, того и гляди, мы снова уныло побредем за сохой, как встарь.

В чем же дело? Почему мы только и делаем, что бичуем себя, принижаем свои возможности, беспрестанно терзаемся, всюду ищем недостатки. Да, они есть, их немало, они мешают жить, создают серьезные трудности. Впрочем, говорить об этом – словно толочь воду в ступе. Ни к чему стенать и горевать – надо действовать!

Поступательное движение наблюдается повсюду – об этом можно судить по успехам ученых, конструкторов, инженеров, медиков, да представителей всех профессий. Не говоря уже о достижениях в военной отрасли. Здесь у России несомненный приоритет.

Вспомним о мирных проектах, в которых испытывает немалую потребность промышленность и экономика страны. И заодно огорчим скептиков и недоброжелателей – наша страна способна не только качать нефть и газ из земных недр и продавать их за рубеж, но и выполнять высокотехнологичные проекты.

В недавнем Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил ускорить строительство новой важной трассы М12. Изначально «дорожная стройка века» должна была завершиться в Казани, но проект изменили – конечной точкой дороги на карте станет Екатеринбург.

Строительство трассы отчасти напоминает создание Байкало-Амурской магистрали, соединившей многие регионы Советского Союза. И трасса М12 свяжет экономические и промышленные центры России, автомобильные и нефтеперерабатывающие заводы, предприятия аэрокосмического и оборонного секторов.

Введена в эксплуатацию уникальная плавучая АЭС «Михаил Ломоносов». Подобные сооружения придут на помощь удаленным прибрежным регионам страны. Этот, без сомнения, уникальный проект разработан с учетом возможных неблагоприятных условий окружающей среды и внешних воздействий на корпус судна, способного выдержать штормы и ураганы.

Начала действовать орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Она предназначена для создания полной карты Вселенной. Это – одна из лучших подобных обсерваторий на ближайшие 10-15 лет. В ней использованы отечественные технологии. В отличие от предыдущих космических телескопов, поле зрения которых ограничено, «Спектр-РГ» способен делать полный обзор неба с рекордной чувствительностью.

Завершена работа над отечественным лайнером МС-21 с новым двигателем ПД-14. Этот «магистральный самолет XXI века» предназначен для перевозки более двухсот человек на расстояние до 6400 километров. Создание такого воздушного судна – колоссальный технологический прорыв, о чем говорят оценки отечественных и зарубежных специалистов. На лайнере будет работать российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), который заменит электронику французской Thales и американских Honeywell и Rockwell Collins.

Состоялся первый полет нового российского самолета Ил-114-300, разработанный Авиационным комплексом имени Сергея Ильюшина. Крылатая машина, оснащенная новым российским двигателем, будет востребована на региональных авиалиниях. Ил-114-300 хорошо приспособлен к суровым условиям Севера, Сибири, Дальнего Востока и может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

Уместно вспомнить и другие достижения – к примеру, мощный, надежный и самый экологичный атомный реактор в мире – ВВЭР-1200. От прошлых поколений он отличается большой мощностью и возросшим сроком эксплуатации – до 50 лет. Достаточно сказать, что реактор может обеспечить энергией даже небольшую страну!

Кстати, в настоящее время Россия – несомненный лидер в этой сфере, занимается строительством атомных электростанций в девяти странах мира. Но возведением дело не ограничивается – отечественные специалисты осуществляют топливное оснащение объектов и формируют систему утилизации ядерных отходов.

Обеспечивать российское присутствие в Арктике станут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.

Согласно расчетам, новые ледоколы смогут свободно идти в сплошном льду толщиной до четырех с лишним метров. «Лидеры» способны обеспечить круглогодичную навигацию по Восточному маршруту Северного морского пути, в обход Чукотки через Берингов пролив. До сих пор эта часть была доступна для прохода только с мая по октябрь, после чего навигацию по ней закрывали. На горизонте – совсем другие времена.

Ну, а самое главное достижение России за последнее время – вакцина нескольких видов против коронавируса, разработанная отечественными специалистами. Препарат «Спутник V», оперативно созданный всего за несколько месяцев учеными Центра имени Гамалеи, активно используется сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире.

Лекарство официально уже зарегистрировано в более шестидесяти странах планеты и продолжает укреплять свои позиции. Общее население стран, одобривших российский препарат, достигло трех миллиардов человек,

На днях Россия пришла на помощь Индии, где произошла даже не вспышка заболевания, а настоящий пожар пандемии – больницы переполнены, лекарства и кислород на исходе, плавятся трубы крематориев, тела умерших сжигают прямо на улицах.

Рейсами МЧС в эту страну доставлена гуманитарная помощь, в том числе, оборудование для выработки кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские мониторы и лекарственные препараты, среди которых – вакцина «Спутник V». Стоит отметить, что ни одна страна мира не позволила себе такой объем поддержки другому государству. А Россия сделала это, не задумываясь, забыв на время о своих трудностях, как только узнала о тяжелом положении жителей Индии.

Для развития страны важны не только глобальные проекты, но и локальные. Речь – о конкурсах президентских грантов. В нынешнем году победителями, по словам заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко, стали две тысячи проектов из различных уголков России.

Организации, которых выиграли гранты, могут оказать реальную помощь государству. Это, в частности, Фонд помощи хосписам «Вера», деятельность которого направлена на развитие поддержки неизлечимо больных людей, благотворительная организация «Справедливая помощь доктора Лизы», занимающаяся системной помощью тяжелобольным и раненым детям Донбасса. Сможет помочь найти таланты образовательный центр «Юрий Башмет – Молодым дарованиям».

Безусловно, внесут позитивный вклад в жизнь россиян и другие проекты: Международный форум волонтеров «Добродел» (Республика Карелия), «Школа будущего» (Воронеж), Стоматология и технологии (Волгоград), Донор – герой нашего времени (Севастополь), Университет робототехники U-Robotics (Красноярский край).

Следует отметить, что среди победителей – не только представители больших регионов, но и проекты из глубинки. К примеру, благодаря президентскому гранту будет создан многофункциональный центр развития в поселке Палкино Свердловской области.

Нынешний 2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. И это не просто лозунг, а руководство к действию. В настоящее время набирает обороты национальный проект «Наука». По его результатам, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток российских ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранцев.

Кипит работа в научных лабораториях, конструкторских бюро, на испытательных полигонах. Значит, многие идеи воплотятся в жизнь, помогут людям. И мы узнаем о последователях великих ученых и конструкторов – Игоря Курчатова, Андрея Туполева, Петры Капицы, Льва Ландау, Сергея Королева, Святослава Федорова, Жореса Алферова.

Напоследок – обнадеживающие цифры. К 2024 году доля рынка информационных технологий в ВВП России может вырасти до 10 процентов с нынешних 3-4.

Очень важно ни в коем случае не замалчивать плоды созидания и даже небольшие успехи. О них надо говорить чаще и громче – и не только в праздники, но и в будни. Тогда уйдет, растворится крамольная мысль, что Россия способна лишь эксплуатировать свои природные богатства. А легенда о нефтяной игле превратится в миф.





