Лествица. 8 ступень. О безгневии и кротости
Это восьмая ступень ЛЕСТВИЦЫ о безгневии и кротости.
«Как вода, мало по малу возливаемая на огонь, совершенно угашает его, так и слеза истинного плача угашает всякий пламень раздражительности и гнева», — так начинается восьмая глава.
Документальный проект «Лествица» — это экранизация одного из самых известных аскетических трудов, написанный в VI–VII веках христианским богословом,
философом, монахом Иоанном Лествичником как руководство по борьбе с грехами и приобретению добродетелей.
Цикл состоит из 30 серий – по количеству ступеней в «Лествице» – в хронологическом порядке.
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