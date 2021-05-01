Здравствуйте. Прежде всего поздравляю с праздником с Днём Международной солидарности трудящихся! Я знаю, что этому дню давали в разное время и в разных местах многие иные названия, в частности у нас сейчас велено называть “День весны и труда”, как будто весна на один день и труд на один день. На самом деле, конечно же явная суть этого праздника именно в том, чтобы напомнить нам об этой самой международной солидарности трудящихся.

И у меня было довольно много статей, где я объяснял почему солидарность важна для каждого из нас, без исключения. Ну точнее, исключение есть и очень немногие кто предпочитает не трудиться самостоятельно, а по сути только извлекать выгоду из чужого труда. Не буду перечислять всех, но напомню что один из наших, так называемых олигархов прославился умением разваливать все дела доставшиеся в его распоряжение, от металлургических комбинатов до Федерации биатлона. И в результате, лучшее что он сделал для бизнеса это вовремя продал всё чем владел и сейчас просто сидит на деньгах и понемногу их проедает.

Так вот, за такими не многими исключениями, наша солидарность важна для нас всех и ещё этот праздник очень тесно связан с социализмом, напомню, что социализм в экономическом смысле это единая общественная собственность на все средства производства. Но зачастую социализмом именуют и то, что в строгом смысле слова называется социальная справедливость. То есть, разнообразные формы поддержки тех, кто по любым причинам не может обеспечивать себя самостоятельно, ну тут правда тоже есть шансы перегнуть. Вот например, в соединённых государствах Америки есть в крупных городах районы, есть даже целые города, где уже несколько поколений жителей сидят на социальных пособиях разного рода. И это, к сожалению, привело к тому, что они по сути отучены работать самостоятельно и надеются не столько на себя, как на … Ну как бы то ни было социальная справедливость довольно тесно связана с социализмом, поскольку при социализме, понимаемом именно как единая собственность на средства производства, просто в производственном плане необходимо обеспечить каждому человеку максимальную работоспособность…

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