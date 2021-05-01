Исторический документ №005: Ваулин Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович Ваулин — участник Великой Отечественной войны, полковник, летчик-испытатель. Родился 21 мая 1923 года в г. Ржеве Тверской области. С 1940 г. по 1942 г. – курсант летной школы. С 1942 г. по 1943 г. – летчик запасного 44-го полка Авиации дальнего действия (АДД). С 1943 года на фронтах ВОВ в составе 890 Тбап АДД служил летчиком, на то время самого большого самолета ПЕ-8. На ПЕ-8 совершил 37 боевых вылетов.
Принимал участие в разгроме позиций тяжелой артиллерии под Ленинградом и этим спас город от значительного разрушения, в июне 1943 года сбросил бомбы на ж.д. узел г. Пскова, занятый немецкими захватчиками. В феврале 1944 года дважды принимал участие в боевых вылетах на порт и ж.д. г. Хельсинки, благодаря чему вывели Финляндию из войны. С августа 1944 года назначен командиром корабля Б-25 «Митчел», на котором совершил 20 боевых вылетов на города Кенигсберг, Пиллау, Данциг, дважды бомбил Берлин и другие важнейшие цели войны.
Награжден: Орденом Красного Знамени; Орденом Отечественной войны 2 степени; двумя орденами Красной звезды; Орденом «Знак почета»; 24-мя различными правительственными медалями; 10 раз награждался грамотами строительного Треста №44 и медалью Минстроя СССР; 2 медалями города Пскова; Грамотой Главы города Пскова в честь 100-летия Авиации дальнего действия.17 июля 2015 года Решением Псковской городской Думы № 1551 на 60-й сессии ПГД пятого созыва присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».
17 мая на 96-м Дмитрий Петрович ушёл из жизни. С воинскими почестями ветерана похоронили на кладбище Орлецы-3 рядом Михаилом Мининым.
Ведущий: Баир Иринчеев
Съёмка и монтаж: Алексей Трофимов
Запись произведена в апреле 2019 года