1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
Среда 26.08.1987
Когда мы вышли из аэропорта в Москву (после бесконечного паспортного контроля и бесконечного ожидания багажа), то действительно думали, что нас заберут, или что мы могли бы где-нибудь обнаружить других участников нашей поездки. Но никого не было, поэтому мы искали и нашли стойку Интуриста, там изначально нас встретили растерянно, но в какой-то момент сказали, что надо подождать, нас заберут. Снова прошло много времени, потом пришел человек, оказавшийся таксистом, и отвез нас в отель «Космос», который находится немного в стороне от выставки ВДНХ.
Также в отеле на ресепшене они сначала ничего не могли с нами сделать, потом мы сняли номер, но до сих пор нет никаких упоминаний о нашей туристической группе. Мы переехали в нашу комнату на 22 этаже с прекрасным видом. Сверху мы могли видеть купола церкви, поэтому решили выйти на улицу и найти ее. Нам это удалось, и она все еще использовалась по назначению, вокруг неё было дико заросшее грязное кладбище.
Когда мы спросили, когда и где можно поесть после прогулки, нам показали один из ресторанов отеля, но оним ошиблись, нам пришлось пойти в другой. Этот тоже был не тот самый, потому что наша группа должна была поесть в 20:45, а нам пришлось ждать так долго. Когда группа пришла в указанное время, оказалось, что это была не наша, но нам хотя бы разрешили поесть. За нас отвечал не гид, а переводчик из Интуриста, который нам был неизвестен и якобы уже нас разыскивал. Никто из нашей туристической группы не появился, поэтому на следующий день нам пришлось отправиться на экскурсию по городу с другой группой.
01. Гостиница «Космос»
02. Вид из номера гостиницы на ВДНХ
03. Вид из окна гостиницы на городской спальный район
04. Храм Тихвинской Иконы Божией Матери в Алексеевском
04. Храм Тихвинской Иконы Божией Матери в Алексеевском
Четверг 27.08.1987
Завтрак был в 9:00, а экскурсия по городу началась в 10:00. Первой нашей достопримечательностью был Новодевичий монастырь, один из важнейших монастырей России. Мы вошли в монастырь через главные ворота, и прямо перед нами был Пятиглавый собор Смоленской иконы Божией Матери. Рядом с собором находится колокольня в стиле барокко высотой 72 метра и Преображенская церковь, в которой проходят православные службы.
Затем мы поехали в университет имени Ломоносова, огромное здание на Ленинских горах, где также находится студенческий городок. Московский университет – крупнейший и старейший вуз СССР, в котором обучается более 30 000 студентов.
Далее мы поехали на Красную площадь, которая была построена в конце 15 века и изначально была торговым центром. Эта архитектурно и исторически значимая площадь расположена прямо к востоку от Кремля и является центром города. Площадь 695 м в длину, 130 м в ширину и площадь 90 000 квадратных метров.
Площадь обрамлена с юго-запада Кремлевской стеной, а примерно посередине стены находится Мавзолей Ленина. На северо-западе площадь ограничена Историческим музеем, с северной стороны возвышается ГУМ, а на юге площади возвышается знаменитый собор Василия Блаженного .
Великолепный собор с причудливыми и красочно украшенными куполами был построен между 1555 и 1560 годами. Сегодня собор является филиалом Художественно-исторического музея. Восемь башен расположены симметрично вокруг центрального здания, но представляют собой независимые конструкции. Купола имеют форму луковиц, но у каждого из них разный вид, что придает церкви особый облик. В 13.30 мы пообедали в городском ресторане, с 15.00 мы посетили Пушкинский музей, музей несоветского искусства, после чего поехали обратно в гостиницу.
Сидеть здесь было рано, и мы вернулись на метро на Красную площадь, погуляли там немного, а потом пошли в знаменитый ГУМ, который в нашем понимании не универмаг, а скорее торговый центр. В торговом центре около 1000 отдельных магазинов.
Однако предложение не побудило нас что-либо покупать, поэтому мы вернулись в отель на метро.
В 19:00 ужин, потом еще водка в баре.
06. Новодевичий монастырь
07. Новодевичий монастырь
08. МГУ
09. Вид с Ленинских гор на Лужники
10. Красная площадь
11. Красная площадь
12. Собор Василия Блаженного
13. ГУМ
14. Варварка
Пятница 28.08.1987
Снова позавтракали в 9:00, снова выехали в 10:15 и поехали в Кремль («замок»). Он расположен в центре города на холме на левом берегу Москвы-реки
Больше всего нам понравилась Соборная площадь, центр территории Кремля, где расположены Архангельский собор и Успенская церковь, остальная территория разочаровала.
В 13:00 в нашем отеле был обед, а затем мы пошли на ВДНХ , прямо рядом с отелем. Самым интересным оказался зал «Космос» с полноразмерными макетами космической программы СССР, шокирующий, насколько миниатюрной была космическая капсула Юрия Гагарина, вряд ли можно себе представить, чтобы взрослый человек мог поместиться там на несколько часов.
Выставка открылась в 1939 году и изначально предназначалась только для того, чтобы дать представление об отдельных советских республиках; отдельные павильоны были построены в различных национальных стилях. Сегодня вся выставка организована по тематическим направлениям и предназначена для демонстрации населению и туристам развития науки, технологий, промышленности и сельского хозяйства.
Остаток дня мы провели на территории, в 19:00 поужинали в отеле.
Мы хотели вернуться на Красную площадь, потому что вечером она должна очень хорошо смотреться в темноте. Но мы мало что видели, потому что пошел ужасный дождь, мы промокли до нитки и вернулись в метро.
15. Успенский собор
16. Большой Кремлёвский дворец
17. «ВДНХ». Фонтан «Дружба народов».
18. «ВДНХ». Павильон «Космос».
Суббота, 29.08.1987
Завтрак был уже в 8:30 утра, потому что туристическая группа, с которой мы все время передвигались по Москве, уезжала в Узбекистан, это тоже была не наша группа. Итак, у нас снова было утро для самих себя, и мы вернулись в небольшую церковь, которую мы уже посетили в первый день. К сожалению, я не смог узнать, как ее зовут. На этот раз священник был там, и поэтому я спросил его, могу ли я сделать снимки, указывая на мою камеру, он кивнул головой и исчез.
Я воспринял это как согласие, но когда я вытащил устройство, ко мне подбежала старуха и ударила меня своей метлой, ужасно ругаясь. Было очевидно, что для нее было не правильно, что я хотел сфотографировать интерьер, и мы сбежали, чтобы избежать еще большего избиения.
После обеда в 14:00 мы познакомились с нашей настоящей туристической группой, состоящей в основном из чиновников Бадена на пенсии и очень молодого гида из Австрии.
Это была поездка от Studiosus, туроператора, который очень хорошо известен, но не такой дешевыйкак этого бы хотелось.Однако мы забронировали билеты через «Интурист» и, как мы узнали позже, оплатили только половину стоимости. Мы не поняли, но остались довольны.
Мы сели в город на автобусе, а затем поехали на метро и полюбовались станциями метро, некоторые из которых были очень красивыми и великолепными.
Вернувшись в отель, мы поужинали в 18:00 и в 21:00 поехали в аэропорт.
19. Станция метро
20. На Арбате