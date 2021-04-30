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Минобороны РФ рассекретило документы о взятии Берлина

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Использованные источники: ria.ru
Минобороны РФ рассекретило документы о взятии Берлина

Минобороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило уникальные документы о Берлинской наступательной операции, которая стала заключительным этапом Великой Отечественной войны. Из опубликованных в специальном мультимедийном разделе на сайте ведомства материалов становится понятно, что город в тот момент буквально на каждом шагу таил смертельную ловушку.

Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года. В результате войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова овладели столицей нацистской Германии.

«До Рейхстага осталось 2 250 метров по прямой. Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчётов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал всё более и более ожесточённый характер», — говорится в записи журнала боевых действий 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта от 27 апреля 1945 года.

В журнале армии указывается на самое упорное сопротивление немецких войск, которое приходилось преодолевать силам Красной армии, в особенности при продвижении к центру Берлина. Как отмечается в документе, «немцы, всё так же опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обречённостью смертников, упорное сопротивление». Частью линии обороны фашистов был каждый дом немецкой столицы, и даже церкви.

«В системе опорных пунктов особое место занимали церкви. Находясь в большинстве случаев на площадях, они имели выгодные условиях для кругового обзора и обстрела. Церкви соединялись тоннелями с метро и другими подземными сооружениями, что облегчало их оборону при полной блокировке», – говорится в архивах.

Важный узел обороны немцы оборудовали на станции метро Берзе, защищённой шестиметровой насыпью. Захватить её фронтальной атакой не вышло, и наши солдаты пошли на военную хитрость. Разведка полка установила, что от складских зданий, находящихся в 300 м восточнее Берзе, идёт подземный ход к станции, последний соединён с метро. По подземным сооружениям в тыл противнику были направлены два стрелковых батальона. Противник, атакованный с тыла и фронта, был уничтожен.

Идеальная оборона Берлина, созданная по всем правилам военной науки, была взломана за две недели благодаря героизму советских солдат и полученному за предыдущие годы боевому опыту.

2 мая 1945 в журнале армии указано: «День 1 мая 1945 года был девятым и последним днём штурма. В 06:00 2.5.45 г. Остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали».

Безвозвратные потери Красной армии составили 75 тысяч человек. Многие герои, прошедшие всю войну, погибли в этих последних боях. 

Среди обнародованных документов есть списки погибших при штурме города, наградные листы, описания подвигов солдат и командиров. 

8 мая правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции. Это событие ознаменовало победу Красной армии в Великой Отечественной войне.

По материалам сайта Минобороны РФ, НТВ, РЕН ТВ, РИА Новости.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minoborony_rf_rassekretilo_dokumenty_o_vzatii_berlina_605.htm
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