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Исторический документ №004: Росляков Валентин Прокофьевич

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Валентин Прокофьевич Росляков родился 22 января 1916 года, на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.
При освобождении Ростова-на-Дону был ранен, а его танк – подбит. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Белоруссии, Прибалтики, Польши. Закончил войну в г. Штецен в должности командира танкового батальона. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Боевого Красного Знамени, Красной звезды, многими медалями.

Запись произведена в сентябре 2018 года.
Ведущий: Баир Иринчеев
Съёмка и монтаж: Алексей Трофимов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=foyyeeY-PLo
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