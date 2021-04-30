Исторический документ №004: Росляков Валентин Прокофьевич
Валентин Прокофьевич Росляков родился 22 января 1916 года, на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.
При освобождении Ростова-на-Дону был ранен, а его танк – подбит. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Белоруссии, Прибалтики, Польши. Закончил войну в г. Штецен в должности командира танкового батальона. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Боевого Красного Знамени, Красной звезды, многими медалями.
Запись произведена в сентябре 2018 года.
Ведущий: Баир Иринчеев
Съёмка и монтаж: Алексей Трофимов