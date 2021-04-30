Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4
Геннадий Павлович Серов рассказывает о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4. ЛаГГ-3 становится самым массовым советским истребителем.
- В каких условиях работал Семен Лавочкин на заводе №21 в 1941 году?
- Сколько сотрудников числилось в различных ОКБ в период войны?
- Сколько денег выделялось на различные ОКБ в период войны?
- Какие моторы пытались поставить на ЛаГГ-3 в 1941 году?
- Какие проблемы возникли при массовом производстве ЛаГГ-3 и как их пытались исправить?
- Какие эрзацматериалы использовали в конструкции ЛаГГ-3 и как это повлияло на ТТХ самолета?
- Сколько истребителей было потеряно ВВС КА в 1941 году, и сколько поступило от промышленности?
- Сколько полков истребительной авиации и по сколько раз прошли переформирование в 1941 году?
- Как ЛаГГ-3 стал самым массовым советским истребителем поступающим в строевые полки?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!