Душевный сборник весенних песен. Союз Шадровых
10 самых красивых весенних песен для поднятия настроения и жизненного тонуса от семейного дуэта Андрея и Татьяны Шадровых!
Этот сборник согреет вашу душу, наполнит Любовью и теплом наших сердец!
Сверх позитивный и жизнеутверждающий весенний сборник послужит вам лучшей витаминкой после долгой и снежной зимы!
С любовью и благодарностью, Союз Шадровых
00:00 – Масленица
03:13 – Планета друзей
07:05 – У костра
11:11 – Посмотри
14:28 – Живой портрет
17:49 – Когда в тебе любовь живёт
21:56 – Лучик наш
25:33 – Истина одна
29:56 – Мечта моя
34:53 – Заветные слова
Песня “Пластиночка” в исполнении Я. Сумишевского и А. Петрухина:
https://m.vk.com/video200645769_456239068