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Душевный сборник весенних песен. Союз Шадровых

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10 самых красивых весенних песен для поднятия настроения и жизненного тонуса от семейного дуэта  Андрея и Татьяны Шадровых!
Этот сборник согреет вашу душу, наполнит Любовью  и теплом наших сердец! 
Сверх позитивный и жизнеутверждающий весенний сборник послужит вам лучшей витаминкой после долгой и снежной зимы!

С любовью и благодарностью, Союз Шадровых

00:00​ – Масленица
03:13​ – Планета друзей
07:05​ – У костра
11:11​ – Посмотри
14:28​ – Живой портрет
17:49​ – Когда в тебе любовь живёт
21:56​ – Лучик наш
25:33​ – Истина одна
29:56​ – Мечта моя
34:53​ – Заветные слова

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LEijK-kb0nk
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