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Бой шел всю ночь

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Посвящается Дню Победы.
Стихотворение Н. Рыленкова читает Мира Леонтьева.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wE54_0l1Ywo
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