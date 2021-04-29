Сущность Бхагавад Гиты 1. Введение. Свами Криянанда
Свами Криянанда – прямой ученик великого Мастера Парамахансы Йогананды, рассказывает о тайной стороне Бхагавад Гиты, скрытой за внешними словами и действиями, описанными в ней. Сказанное им имеет прямое отношение к каждому человеку, не зависимо от его духовных взглядов.
Цель данного послания – помочь каждому идти по дороге истинного счастья.
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Данное видео взято с сайта мировой йоговской общины Ананда https://www.youtube.com/user/AnandaWorldwide/playlists?shelf_id=13&view=50&sort=dd