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Сущность Бхагавад Гиты 1. Введение. Свами Криянанда

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Свами Криянанда – прямой ученик великого Мастера Парамахансы Йогананды, рассказывает о тайной стороне Бхагавад Гиты, скрытой за внешними словами и действиями, описанными в ней. Сказанное им имеет прямое отношение к каждому человеку, не зависимо от его духовных взглядов.
Цель данного послания – помочь каждому идти по дороге истинного счастья.
Больше информации на русскоязычных сайтах: http://www.ananda.ru/​ и http://reality-yoga.ru/​
Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь https://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/
Данное видео взято с сайта мировой йоговской общины Ананда https://www.youtube.com/user/AnandaWorldwide/playlists?shelf_id=13&view=50&sort=dd

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gImi3vWRrO0
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