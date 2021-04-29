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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.16

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1903. Шеф лейб-гвардии Уланского полка императриуа Александра Фёдоровна объезжает строй в день празднования 250-летия полка 11 сентября. Петергоф
1903. Шеф лейб-гвардии Уланского полка императриуа Александра Фёдоровна объезжает строй в день празднования 250-летия полка 11 сентября. Петергоф

1909. Великая княгиня Мария Павловна вступае в должность президента Императорской Академии художеств. 18 марта
1909. Великая княгиня Мария Павловна вступае в должность президента Императорской Академии художеств. 18 марта

1911. Председатель Совета министров П.А. Столыпин в Правительствующем сенате на торжественном заседании в честь 200-летия Сената. 2 марта
1911. Председатель Совета министров П.А. Столыпин в Правительствующем сенате на торжественном заседании в честь 200-летия Сената. 2 марта

1913. Славянская манифестация на набережной Екатерининского канала
1913. Славянская манифестация на набережной Екатерининского канала

1913. Хокеисты общества любителей бега на коньках и общества «Юнион». Марсово поле
1913. Хокеисты общества любителей бега на коньках и общества «Юнион». Марсово поле"

1913. Юнкера Павловского военного училища на учениях в Красном Селе
1913. Юнкера Павловского военного училища на учениях в Красном Селе

1913.Шеф 3-го гусарского Елисаветградского полка великая княжна Ольга Николаевна с жёнами офицеров полка. Петергоф. 5 августа
1913. Шеф 3-го гусарского Елисаветградского полка великая княжна Ольга Николаевна с жёнами офицеров полка. Петергоф. 5 августа

1914. Банкет для личного состава Фельдегерского корпуса
1914. Банкет для личного состава Фельдегерского корпуса

1914. Группа казаков и офицеров 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Группа казаков и офицеров 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1914. Группа казаков и офицеров 4-ой Приамурской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Группа казаков и офицеров 4-ой Приамурской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1914. Здание офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Здание офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1914. Император Николай II и король Саксонии Фридрих-Август III обходят почётный караул лейб-гвардии Кирасирского полка на Царскосельском вокзале. 7 июня
1914. Император Николай II и король Саксонии Фридрих-Август III обходят почётный караул лейб-гвардии Кирасирского полка на Царскосельском вокзале. 7 июня

1914. Мальчик, читающий газету на Невском проспекте
1914. Мальчик, читающий газету на Невском проспекте

1914. Приезд императора Николая II на открытие офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Приезд императора Николая II на открытие офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1916. «Пассаж» на Невском.
1916. «Пассаж» на Невском

1916. «Пассаж» на Невском
1916. «Пассаж» на Невском

1916. «Пассаж» на Невском1
1916. «Пассаж» на Невском

1916. Дом армии и флота. Группа офицеров на лестнице. Март
1916. Дом армии и флота. Группа офицеров на лестнице. Март

1916. Сенатская площадь
1916. Сенатская площадь

1917. Председатель Совета министров Временного правительства А.Ф. Керенский в библиотеке Николая II-го в Зимнем дворце
1917. Председатель Совета министров Временного правительства А.Ф. Керенский в библиотеке Николая II-го в Зимнем дворце

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Источник: https://humus.livejournal.com/7734777.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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