Исторический документ №003: Мерецков Владимир Кириллович
Мерецков Владимир Кириллович 1924 года рождения.
Советский военачальник. Участник Великой Отечественной войны. Командующий Северо-Кавказским военным округом (1980-1984). Генерал-полковник. Сын советского военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза. Кавалера ордена «Победа», Мерецкова Кирилла Афанасьевича (1897-1968).
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«Исторический документ» — это серия интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, и свидетелями того времени.
Это наша работа по сохранению исторической памяти нашего народа и нашей страны.
Запись произведена в июне 2018 г.
Авторы: Баир Иринчеев, Алексей Трофимов