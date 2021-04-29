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Исторический документ №003: Мерецков Владимир Кириллович

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Мерецков Владимир Кириллович 1924 года рождения.
Советский военачальник. Участник Великой Отечественной войны. Командующий Северо-Кавказским военным округом (1980-1984). Генерал-полковник. Сын советского военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза. Кавалера ордена «Победа», Мерецкова Кирилла Афанасьевича (1897-1968).

Все выпуски: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYHrSSvj-nfDUzqLOi_HU_mrQkqC1IJZR

«Исторический документ» — это серия интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, и свидетелями того времени.
Это наша работа по сохранению исторической памяти нашего народа и нашей страны.

Запись произведена в июне 2018 г.
Авторы: Баир Иринчеев, Алексей Трофимов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AYoIFQjvLDU
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