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“Гармония небес”

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Китай успешно запустил на околоземную орбиту базовый модуль своей космической станции "Небесный дворец".
Модуль называемый "Гармония небес" выведен на заданную орбиту, солнечные батареи уже развернуты.
В самом модуле есть помещения для трех членов экипажа, которых станция должна принять к концу 2022-го года, когда станция должна начать свою полноценную работу. Всего предполагается, что на станции будет на первом этапе развернуто три модуля с перспективой опционального увеличения ее размеров. Срок службы – от 10 лет и выше. В случае прекращения эксплутации МКС,в период до строительства российской станции, китайская станция будет единственным форпостом человечества в космосе.


Запуск.


Вывод на планируемую орбиту.


Как будет выглядеть станция снаружи и внутри.











Китайский товарищам поздравления – для их космической программы это важная веха. Уверенно идут по стопам советской космической программы.
У нас запуск строительства собственной станции на орбите начнется лишь в 2025-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6736673.html
Метки: Видео, Китай, кнр, космонавтика, космос, фотографии
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