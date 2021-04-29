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Ещё нас не было на свете

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Посвящается Дню Победы.
Стихотворение М. Владимова читает Любомира.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N3ti4MIyeZU
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