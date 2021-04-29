Здравствуйте, дорогие друзья!

Под приглашением на встречу "Вспомнить себя Богом", которая произойдёт 15 мая 2021 года в Москве, продолжают появляться интересные вопросы.

Запись на семинар обязательна по телефону +7 985 914-94-34 Ольга.

Один из них звучи так:

«Почему я должен чтить предков, которых видеть не видел никогда?

Я уважаю таких выдающихся личностей как Ричард Докинз или Лоуренс Краусс, в прошлом Галилей, к примеру. Они реально достойны уважения и больше, чем какие-то предки, у которых непонятно что в голове было и непонятно зачем они вообще жили.

Я не могу сказать, хорошие ли предки были или плохие. Просто неправильно их возвышать, потому что они этого не заслуживают.

Они что-то изобрели замечательное, что тебе в жизни очень пригодилось?».

Вы можете чтить или не чтить кого угодно. Это ваше право. Вы даже можете считать, что ваши предки ничтожные твари, а все другие непревзойдённые крутышки…

Однако, я хочу отметить, на мой взгляд, несколько нестыковок в самом вопросе.

Вы пишите:

"Они реально достойны уважения и больше, чем какие-то предки, у которых непонятно что в голове было и непонятно зачем они вообще жили".

Я считаю, что они жили, как минимум для того, чтобы дать возможность Вам родиться, вырасти и стать разумным человеком.

Далее Вы указали:

"Я не могу сказать, хорошие ли предки были или плохие. Просто неправильно их возвышать, потому что они этого не заслуживают".

Мне же видится такое. Если Вы не знаете своих предков, то почему решили, что они не были хорошими?

Вы изучаете работы перечисленных учёных, а это означает, что у вас на то есть генетические предрасположенности.

Не от предков ли Вы получили эти свойства?

Если это так, значит, они были разумными.

Вы унаследовали от них высокий уровень интеллекта. Стремление познавать этот Мир.

Чем же тогда плохи Ваши предки?

Вы живёте благодаря им.

Благодаря их умениям и навыкам.

Благодаря их мудрости и смекалке.

Если бы они были тупыми, то вряд ли бы сами смогли выжить и дать жизнь Вам. И теперь, благодаря проявленной ими мудрости, которая позволила Вам появиться на свет, Вы можете изучать работы учёных и философствовать о предках.

Если Вы не изучили свой Род, это ещё не означает, что он не великий. Это ваше невежество и ваша беда.

Если Вы не ведаете о мудрости предков, которую старательно вымарывали "учёные" иных народов, это не означает, что ваши предки были никчёмными.

Вы написали:

"Они что-то изобрели замечательное, что тебе в жизни очень пригодилось?"

У меня возникает встречный вопрос, – А разве Ваша жизнь, не является замечательным явлением? Разве она не связана с вашими предками? Разве она вам не пригодилась? Если бы Вы не родились, то для чего Вам, несуществующему, нужны были бы разные науки?

Известно – "От осинки не родятся апельсинки".

Всё лучшее, что есть в Вас – это наследие многих миллионов поколений ваших предков.

Или в Вас нет хорошего?

Учёные открыли закон переноса информации в среде своего обитания. Согласно ему, всё то, о чём Вы мыслите, касается и пространства, и вашего тела в пространстве.

Следуя этому закону, отвергая своих родовых предшественников, вы уничтожаете в себе те вибрации и программы, которые с ними связаны. Значит, Вы уничтожаете себя.

А вот принять что-то чужое Вы вряд ли сможете, поскольку их "генетические антенны" настроены на свои волны. На своих предков.

Мало того, не исключено, что когда-то многие знания были взяты именно у ваших родовичей и теперь выдаются за открытия иных народов. А ваших предков из этого научного процесса вычеркнули. Опустили до уровня приматов.

Меня удивляет то, что я, сторонний для вашего Рода человек, встал на защиту Ваших Предков. Не в том ли проблема всех нас, что мы свое презрели, а на чужое позарились? Не в том ли кроется наша глупость, слабость и униженное положение.

Пётр Аркадьевич Столыпин как-то заявил: «Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы».

Возвращаясь к научным трудам указанных здесь учёных, отмечу, что я не отрицаю процессов эволюции.

Однако, кто создал условия для этих процессов? Кто подготовил среду обитания, в которой возможна передача данных?

Откуда появились вселенные и Миры, измерения и время?

Ведь прежде, чем что-то взорвать, нужно что-то создать. Иначе не будет того, что взрывать и самой взрывчатки.

Да и взрывом ещё ничего путного построить не получилось.

То, что я сейчас сказал, это только "вершина айсберга", есть и более глубинные понимания этой темы.

Вопрос "Почему нужно чтить предков, которых никогда не видел?", "Как это влияет на жизнь человека?"… и другие интересные вопросы, более подробно мы разберём на нашей встрече "Вспомнить себя Богом" 15 мая 2021 года в Москве.

Обращаю ваше внимание на то, что участие в этой встрече будет возможно только по предварительной записи, поскольку количество мест жестко ограничено.

Запись на семинар обязательна по телефону +7 985 914-94-34 Ольга.

Желаю всем ДОБРА!

Быть ДОБРУ!