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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936. Вып.2

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Люди, живущие в ужасной бедности. Элм-Гроув, Оклахома


Девочка, живущая в лачуге в Элм-Гроув, Оклахома


Бад Филдс, издольщик, его жена Лили и их ребенок в их доме в округе Хейл, штат Алабама


Семья издольщика Бада Филдса


Маленький мальчик играет с игрушечной тележкой в грязи лагеря для мигрантов


Мать из семьи мигрантов из Оклахомы кормит ребенка грудью в лагере на обочине дороги в Блайте, Калифорния


Мать-мигрантка из Оклахомы, которая нашла работу на сборе хлопка недалеко от Фресно, Калифорния


Флоренс Томпсон и ее дети во временном лагере в Калифорнии


Хлопковые рабочие на дороге в округе Криттенден, штат Арканзас


Большое облако пыли появляется позади грузовика на шоссе №59 к югу от Ламара, Колорадо


Мать и двое ее детей живущие в заброшенном Форде на шоссе №70 в Теннесси


Семья между Далласом и Остином, штат Техас


Семья мигрантов из Мексики ремонтирует шину. Они в Калифорнии на уборке гороха


Вернон Эванс стоит рядом со своей машиной на шоссе №10 недалеко от Миссулы, штат Монтана. Его семья едет в Вашингтон в поисках работы, вывеска на машине гласит «Орегон или крах»


Сын рабочих-мигрантов из Оклахомы ест возле семейной машины. Калифорния


Дети и дом сельхозрабочих в лагере для рабочих-мигрантов в южной части долины Сан-Хоакин, Калифорния


Дети мигрантов таскают воду в лагере Американ-Ривер, долина Сан-Хоакин, Калифорния


Фермеры в Оклахоме сидят в тени, пока их урожай горит на полях


Cлишком много пыли для этого сына фермера


Рабочий фермы в Северной Каролине обрабатывает поле


Фермер-арендатор и его семья работают на хлопковом поле недалеко от Аннисона, штат Алабама


Семья работника из Кордейла, штат Алабама, зарабатывающего 1 доллар в день


Трое индейских детей. Резервация Мескалеро, Нью-Мексико


Придорожный продовольственный киоск


Интерьер универсального магазина


Клерк обслуживает человека в магазине United Cooperative, Фитчбург, Массачусетс


Вид занесеённой техники и амбара в Далласе, Южная Дакота


Большую группу бродяг ведут обратно в товарный вагон поезда, чтобы отправить их из Лос-Анджелеса. Они прибыли в Калифорнию в товарных вагонах

Источник: https://humus.livejournal.com/7735848.html
Метки: история, США, фото
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