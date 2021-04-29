1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936. Вып.2
Люди, живущие в ужасной бедности. Элм-Гроув, Оклахома
Девочка, живущая в лачуге в Элм-Гроув, Оклахома
Бад Филдс, издольщик, его жена Лили и их ребенок в их доме в округе Хейл, штат Алабама
Семья издольщика Бада Филдса
Маленький мальчик играет с игрушечной тележкой в грязи лагеря для мигрантов
Мать из семьи мигрантов из Оклахомы кормит ребенка грудью в лагере на обочине дороги в Блайте, Калифорния
Мать-мигрантка из Оклахомы, которая нашла работу на сборе хлопка недалеко от Фресно, Калифорния
Флоренс Томпсон и ее дети во временном лагере в Калифорнии
Хлопковые рабочие на дороге в округе Криттенден, штат Арканзас
Большое облако пыли появляется позади грузовика на шоссе №59 к югу от Ламара, Колорадо
Мать и двое ее детей живущие в заброшенном Форде на шоссе №70 в Теннесси
Семья между Далласом и Остином, штат Техас
Семья мигрантов из Мексики ремонтирует шину. Они в Калифорнии на уборке гороха
Вернон Эванс стоит рядом со своей машиной на шоссе №10 недалеко от Миссулы, штат Монтана. Его семья едет в Вашингтон в поисках работы, вывеска на машине гласит «Орегон или крах»
Сын рабочих-мигрантов из Оклахомы ест возле семейной машины. Калифорния
Дети и дом сельхозрабочих в лагере для рабочих-мигрантов в южной части долины Сан-Хоакин, Калифорния
Дети мигрантов таскают воду в лагере Американ-Ривер, долина Сан-Хоакин, Калифорния
Фермеры в Оклахоме сидят в тени, пока их урожай горит на полях
Cлишком много пыли для этого сына фермера
Рабочий фермы в Северной Каролине обрабатывает поле
Фермер-арендатор и его семья работают на хлопковом поле недалеко от Аннисона, штат Алабама
Семья работника из Кордейла, штат Алабама, зарабатывающего 1 доллар в день
Трое индейских детей. Резервация Мескалеро, Нью-Мексико
Придорожный продовольственный киоск
Интерьер универсального магазина
Клерк обслуживает человека в магазине United Cooperative, Фитчбург, Массачусетс
Вид занесеённой техники и амбара в Далласе, Южная Дакота
Большую группу бродяг ведут обратно в товарный вагон поезда, чтобы отправить их из Лос-Анджелеса. Они прибыли в Калифорнию в товарных вагонах